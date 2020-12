Angebranntes Essen war für einen Feueralarm in einem Brinkumer Pflegeheim am Montagabend verantwortlich (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Angebranntes Essen hat am Montagabend für einen Einsatz der Feuerwehr in einem Pflegeheim an der Weyher Straße in Brinkum gesorgt. Nach Angaben von Nico Krumhorn, stellvertretender Sprecher der Brinkumer Feuerwehr, ging der Alarm um 20.34 Uhr ein. Auch der Rettungsdienst wurde vorsorglich gerufen. Die automatische Brandmeldeanlage hatte ein Feuer gemeldet. Die ersten eingetroffenen Einsatzkräfte machten jedoch schnell das angebrannte Essen als Auslöser ausfindig. „Der betroffene Bereich wurde anschließend belüftet. Nach gut 30 Minuten konnte der Einsatz wieder beendet werden“, berichtet Nico Krumhorn.