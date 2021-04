Die Feuerwehren aus Sudweyhe und Leeste rückten an den Heitmannsweg aus (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Sudweyhe. Die Ortsfeuerwehren Sudweyhe und Leeste sind am Montagmorgen um 11.47 Uhr zu einem Einsatz am Heitmannsweg in Sudweyhe alarmiert worden. Wie Dennis Jacob, Pressesprecher der Ortsfeuerwehr Sudweyhe, berichtet, hatte sich ein Mann bei einem Leitersturz verletzt und war „durch unglückliche Umstände in der Leiter eingeklemmt“. Da eine schonende Befreiung durch den Rettungsdienst nicht möglich war, wurden die Feuerwehren zur Hilfe gerufen. „An der Einsatzstelle wurde ein Patient vorgefunden, der im Beinbereich zwischen zwei Holmen der Leiter eingeklemmt war und bereits durch den Rettungsdienst versorgt wurde“, teilt Jacob mit. Zunächst begannen die Sudweyher Einsatzkräfte damit, die Leiterholme mit einer Bügelsäge zu durchtrennen. Nach kurzer Zeit traf zusätzlich die Ortsfeuerwehr Leeste ein und führte die Befreiung mit einer akkubetriebenen Hydraulikschere schnell zu Ende, erklärt der Pressesprecher. Abschließend wurde der Rettungsdienst beim Transport des Patienten in den Rettungswagen unterstützt. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund 30 Minuten beendet.