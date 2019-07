Das erlebt sie auch nicht alle Tage: Die Feuerwehr musste sich auf der A 1 bei Groß Mackenstedt um Springpferde kümmern. (Feuerwehr)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Unter dem Stichwort „LKW-Brand“ sind am Donnerstagmorgen um 10.23 Uhr die Ortsfeuerwehren Groß Mackenstedt und Brinkum auf die Autobahn 1 gerufen worden. Wie sich laut Sprecher Christian Tümena beim Eintreffen auf dem Parkplatz zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener in Fahrtrichtung Osnabrück herausstellen sollte, war lediglich eine Bremse des Fahrzeugs heißgelaufen. Es musste also lediglich beim Kühlen geholfen werden. Was die Einsatzkräfte – auch die Feuerwehr Heiligenrode wurde zur Sicherstellung der Wasserversorgung frühzeitig nachalarmiert – wiederum mehr beschäftigte, war die Ladung des Tiertransporters.

Denn der Laster war im Konvoi unterwegs zu einem Springturnier, nun waren die Pferde herauszuholen und zu betreuen. Schon vorher sei man angewiesen worden, auf dem letzten Kilometer ohne Martinshorn anzurücken, um die Tiere nicht noch weiter aufzuschrecken, so Tümena. Zwei Pferde konnten ihm zufolge direkt in einen weiteren LKW verladen werden. Zum Abtransport der anderen beiden Tiere wurde ein weiterer Transporter auf den Parkplatz bestellt. Die Feuerwehr unterstützte dann noch beim Verladen der Pferde, kein Lebewesen wurde letztlich verletzt.

Noch während dieser Einsatz lief, ging eine weitere Alarmierung bei der Leitstelle in Diepholz ein: Bei einem Verbrauchermarkt in Groß Mackenstedt hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort wurde kein Feuer gefunden, es handelte sich um einen Fehlalarm, ausgelöst durch Wasserdampf in einem Imbiss im Eingangsbereich, berichtet Tümena weiter.