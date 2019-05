Ortsbrandmeister Rainer Troue holte das Reh aus dem Wasser. (Feuerwehr Stuhr)

Stuhr-Varrel. Mit dem Stichwort „Tierrettung“ ist am Freitagmorgen um 7.04 Uhr die Feuerwehr Stuhr alarmiert worden. Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Alter Postweg im Ortsteil Varrel hatten laut Sprecher Christian Tümena ein Reh im Pool der Nachbarn entdeckt und den Notruf gewählt. Vor Ort eingetroffen, wurde tatsächlich ein Kitz schwimmend im Pool vorgefunden. „Es wirkte sehr erschöpft“, so Tümena. Aufgrund der steilen Seitenwände sei es nicht mehr aus eigener Kraft aus dieser Lage herausgekommen. Stuhrs Ortsbrandmeister Rainer Troue konnte es aber schließlich anlocken und dann aus dem Wasser ziehen. Augenscheinlich hatte es keine Verletzungen. Da es jedoch unterkühlt war, wurde es zum Aufwärmen in die Sonne gelegt. Im Anschluss wurde der Jagdpächter für diesen Bereich informiert, um ihm das junge Reh zur weiteren Versorgung übergeben.