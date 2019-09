Beim Eintreffen der Feuerwehr war der brennende Mülleimer bereits gelöscht worden (Symbolbild). (Björn Hake)

In der Kooperativen-Gesamtschule (KGS) am Brunnenweg in Brinkum ist am Donnerstag um 11.31 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage ein Feuer gemeldet worden. Daraufhin rückte die Freiwillige Feuerwehr Brinkum und der Rettungsdienst an, wie Christian Meinen, Pressesprecher der Feuerwehr Brinkum, mitteilt. Bei Eintreffen war die Schule bereits ordnungsgemäß geräumt worden. Die Feuerwehrleute stellten vor Ort fest, dass es in der WC-Anlage im Erdgeschoss zu einem Mülleimerbrand gekommen war. Ein Mitarbeiter hatte den Brand bereits mit einem Feuerlöscher ablöschen können. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle. Anschließend musste das Gebäude mithilfe eines Druckbelüfters entraucht werden. Nach einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde laut Meinen niemand.