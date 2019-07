Gerade dieser Donnerstag ist für viele arbeitende Menschen wegen der Temperaturen um die 38 Grad eine besondere Belastung. (Wolfram Kastl/dpa)

Stuhr/Weyhe. Hoch „Yvonne“ versetzt dieser Tage viele Arbeiter und Angestellte in den Ausnahmezustand – sowohl in Büros wie auch am Fließband. Die Delmenhorster Bäckerei Krützkamp mit drei Filialen in Stuhr und einer in Weyhe gibt rund 20 Mitarbeitern an diesem Donnerstag ab 13 Uhr hitzefrei. Fahrzeugbau Eggers aus Brinkum reagiert auf die hohen Temperaturen mit einer Verschiebung der Arbeitszeit.

„Es gibt natürlich kein hitzefrei“, sagt Jörg Langejürgen, der zur Geschäftsführung bei Eggers gehört. Allerdings: „Wir können auf die widrigen Umstände reagieren.“ Das Unternehmen hat den 60 Mitarbeitern in der Produktion von insgesamt 100 eine Verschiebung der Arbeitszeit verordnet, wie er sagt. Arbeitsbeginn ist in den drei Tagen seit diesem Mittwoch demnach in der Zeit von 6 bis 15 Uhr statt regulär von 7 bis 16 Uhr. Außerdem würden ausreichend Getränke bereitgestellt. Über die Änderung habe sich keiner beschwert – im Gegenteil. Manche wollen gerne immer so früh arbeiten, sagt Langejürgen.

Die Produktion des Fahrzeugbauers findet in großen Hallen mit hohen Decken statt. Klimatisierung Fehlanzeige, denn die ist dem Geschäftsführer zufolge in solch großen Räumen nicht möglich. Allerdings verfügten die Hallen über Rolltore, es könne also Durchzug geschaffen werden. Auch die Büros, in denen die übrigen 40 Angestellten arbeiten, seien nicht klimatisiert. „Das ist ja nun mal unser Wetter“, sagt Langejürgen. „Das muss der Mensch mal aushalten.“ Betroffen davon sei derzeit die „halbe Mannschaft“ wegen des hohen Urlaubsstandes zur Sommerzeit.

Ein Unternehmen, das in diesem Jahr erstmalig anders vorgeht, ist die Bäckerei Krützkamp. Etwa 20 Mitarbeiter treten ihren Dienst (wegen des Schichtsystems) an diesem Donnerstag gar nicht erst an, sagt Marion Wedemeyer, Assistentin der Geschäftsführung. Alle Filialen – vier in Delmenhorst, zwei in Ganderkesee, drei in Stuhr, eine in Weyhe, eine in Hude – schließen ab 13 Uhr. „Die Temperaturen steigen auf 38 oder 39 Grad. Da muss man sich die Frage stellen: Was kann ich meinen Mitarbeitern zumuten?“, sagt Wedemeyer. Die Backshops, in denen die aus Delmenhorst angelieferten Rohlinge am frühen morgen gebacken werden, seien nicht alle klimatisiert, die Cafés dagegen schon. Ohnehin sei es bei dem Wetter kundenmäßig ruhig. Der freie Nachmittag wirkt sich auch auf die Angestellten in der Produktion aus, weil für sie weniger Arbeit anfällt. Der Feierabend fällt damit eher auf 6 Uhr statt wie üblich auf 8 oder 8.30 Uhr. Auch im vergangenen Jahr habe die Bäckerei auf die große Hitze reagiert und die Cafés um 15 Uhr geschlossen.

Die Entscheidung, die Filialen ab 13 Uhr zu schließen, sei freiwillig gefallen und nicht etwa aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, sagt Wedemeyer. Im Anhang zur geltenden Arbeitsstättenverordnung ist geregelt, dass Arbeitsräume eine „gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur“ haben müssen.

Die Lufttemperatur soll 26 Grad Celsius nicht überschreiten, heißt es in den Technischen Regeln für Arbeitsstätten. Wird die Lufttemperatur im Raum von 35 Grad überschritten, so ist der Raum für die Zeit der Überschreitung ohne technische oder organisatorische Maßnahmen oder persönliche Schutzausrüstungen, wie bei Hitzearbeit, nicht als Arbeitsraum geeignet, heißt es weiter in den Technischen Regeln, die vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelt und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekannt gemacht werden.