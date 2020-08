Feuerwehreinsatz in Stuhr

Flächenbrand am Silbersee

Esther Nöggerath

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Flächenbrand an den Silbersee in Stuhr gerufen worden. Dort standen rund 50 Quadratmeter Büsche und Unterholz in Flammen.