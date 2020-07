Der Einsatz der Ortsfeuerwehr Groß Mackenstedt an der A 28 dauerte etwa eine Stunde. (Feuerwehr Stuhr)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Zu einem Böschungsbrand an der Autobahn 28 ist die Feuerwehr Groß Mackenstedt am Sonntag um 13.39 alarmiert worden. Autofahrer hätten gemeldet, dass es kurz vor dem Autobahndreieck Stuhr in Fahrtrichtung Bremen zu einem Böschungsbrand gekommen sei, wie Feuerwehrsprecher Philip Stampniok mitteilt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich die Lage so dar, dass circa 60 Quadratmeter eines Lärmschutzwalls auf der Seite der Autobahn aus ungeklärter Ursache zu brennen begonnen hatten. Ein Trupp ging mit dem Schnellangriff des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 20 vor und löschte den betroffenen Bereich ab. Für die Dauer der Löscharbeiten war der Standstreifen der A 28 gesperrt. Der Einsatz konnte nach knapp einer Stunde beendet werden.