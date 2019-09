Die Steine sind mit Motiven bemalt, stellen selbst etwas dar oder sind mit einem aufmunternden Spruch versehen. (Michael Galian)

Weyhe. „Der muss zu Schüttert“, beschließt Yvonne Willker. Sie steuert auf die Buchhandlung am Weyher Marktplatz zu und legt das steinerne Kunstwerk ihrer 14-jährigen Tochter am Rand einer Holzbank vor dem Geschäft ab. Auf dem flachen Stein ist die Silhouette einer Frau zu erkennen, die ein aufgeschlagenes Buch vor sich hält. Das Bemalen von Steinen ist mittlerweile Familiensache. Genau wie bei Maren Bunge, zusammen mit Yvonne Willker Begründerin der Facebook-Gruppe „WeLove Rocks“.

Kennengelernt haben sie sich in dem Sozialen Netzwerk in der Gruppe „Stuhr Rocks“. Deren Gründerin Kristina Davis brachte das vor allem in ihrer Heimat den USA bekannte Phänomen in Weyhes Nachbargemeinde: Aufgelesene Steine, die mit Motiven oder Sprüchen bemalt, mit wetterfestem Lack auf Wasserbasis versiegelt und an öffentlichen Plätzen ausgelegt werden (wir berichteten). Auf die Rückseite schreiben die Künstler den Hinweis auf die Facebook-Seite. Dort können Fotos vom Fundstück hochgeladen werden – und Gestalter und Finder sich austauschen. Flaschenpost auf Landgang sozusagen. Der Stein kann liegen gelassen, mitgenommen oder woanders versteckt werden. So legen die Kunstwerke manchmal weite Reisen zurück. Dass der Stein ins Rollen gebracht wurde, ist deutschlandweit zu beobachten. Laut Willker bestehen derzeit etwa 400 Facebook-Gruppen.

Und seit drei Monaten hat auch Weyhe eine. Über Kommentare in der Gruppe „Stuhr Rocks“ schlossen sich Yvonne Willker und Maren Bunge, die sich nicht persönlich kannten, für einen Ableger zusammen. „Wir haben beide gesagt, wir brauchen so was für Weyhe“, sagt Willker. Knapp 300 Mitglieder hat die Gruppe, täglich werden es ein paar mehr. Mehr aktive Steinkünstler sind willkommen.

Maren Bunge, die in Stuhr wohnt, aber in Weyhe arbeitet, versteckt auch gerne bei sich in Groß Mackenstedt Steine. Mal legt sie ein Exemplar beim Spazieren gehen aus, mal bei Erledigungen. „Es liegt immer ein Stein bei mir auf der Mittelkonsole“, sagt sie. Und ihre Kinder, die sowohl gestaltet als auch gefunden haben, gehen inzwischen richtig gerne mit raus. Die 38-Jährige zeigt einen blau angemalten Steinklotz mit Gesicht. Ein Monster, das der neunjährige Sohn geschaffen hat.

Die Form eines Steins gibt manchmal vor, in was er sich verwandeln wird. Aus einem runden Stein mit Absplitterung wurde ein roter, angebissener Riesen-M&M. Aus einem mit lauter Löchern ist ein gelbes Käse-Auto geworden. Und ein anderer hatte die Form einer Lokomotive. "Die wollte ich schon längst verstecken", sagt Yvonne Willker über ihr Erstlingswerk, das sie, so viel verrät sie, an einem mottogerechten Ort ablegen will.

Und dabei hofft die 40-Jährige, jemandem ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. „Es geht darum, jemanden glücklich zu machen“, sagt sie. Getreu dem Motto: „Weyhe ist bunt – wir machen es bunter“. Wenn jemand ein Foto des selbst bemalten Steines auf der virtuellen Plattform mit einem dicken Dankeschön hochlädt, gibt das den beiden Gründerinnen von „WeLove Rocks“ viel. „Man wird mit glücklich“, sagt Maren Bunge. Einmal hat sie diese Finder-Freude sogar aus nächster Nähe miterlebt. Bei einer Ferienspaßaktion auf einer Reitanlage hatte sie beim Hinbringen des Nachwuchses einen Stein beiläufig am Boden liegen lassen. Als sie die Tochter wieder abholte, entdeckte ein Mädchen den bunten Stein freudestrahlend. Maren Bunge ließ sich nichts anmerken. Erst, als der Beitrag auf Facebook eingestellt wurde, gab sie sich zu erkennen. Gesichter, Autos und einfachere Motive malt Bunge meist, die sich als „Basteltante“ bezeichnet. Oft abends beim Fernsehen, um abzuschalten. Manchmal kommt an einem Tag die Grundierung drauf, am darauffolgenden das Motiv und schließlich, wenn gerade Zeit ist, der Lack.

Yvonne Willker sitzt bis zu drei Stunden an einem Kunstwerk. Mit Vorliebe malt sie detailreiche Motive, zum Beispiel Wichtel. Die Vorlagen holt sich die Mutter, die auch schon viel auf Leinwand gemalt hat, aus dem Internet. Für die Steine empfehlen die Initiatorinnen Acrylfarbe und -stifte, auch wasserfesten Edding. Sticker, Glitzer und alles, was in die Umwelt gelangen kann, ist nicht erlaubt.

Nicht bei jedem ausgelegten Stein, der nicht mehr am ursprünglichen Platz ist, ist klar, wo er sich nun befindet. Vielleicht, weil ein Kind ihn eingesteckt hat, derjenige nicht bei Facebook angemeldet oder zunächst irritiert ist. Maren Bunge blickt zur Sitzbank neben der Buchhandlung. Dort sitzt eine junge Frau mit Kinderwagen neben einer älteren Frau. Plötzlich klatscht Bunge in die Hände und kichert aufgeregt, freut sich für Mitstreiterin Yvonne Willker: „Jetzt ist er gefunden worden.“