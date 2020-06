Ziehen eine positive Halbzeitbilanz des Förderprogramms: Stuhr-Plus-Vorsitzender Holger Behrens (links) und Stuhrs Umweltbeauftragter Marc Plitzko. (Eike Wienbarg)

Stuhr. Seit Beginn dieses Jahres läuft in der Gemeinde Stuhr ein Förderprogramm für drei Klimaschutzvorhaben von Privatpersonen und Unternehmen. So fördert die Verwaltung die Anschaffung von Lastenrädern mit 500 Euro, auch für neuinstallierte Solarstromspeicher können Bürger eine Förderung von 500 Euro beantragen. Als drittes werden neue Wandladestationen für Elektroautos – sogenannte Wallboxen – mit 300 Euro gefördert. Insgesamt hatte die Gemeinde dafür 10 000 Euro zur Verfügung gestellt. Davon ist zur Halbzeit des Jahres die Hälfte aufgebraucht, wie Holger Behrens, erster Vorsitzender des Vereins Stuhr Plus, der die Abwicklung und Beratung der Anträge übernimmt, und Stuhrs Umweltbeauftragter Marc Plitzko berichten.

„Das Klimaschutzprogramm wird von den Bürgern gut angenommen“, erzählt Holger Behrens von den ersten sechs Monaten des Pilotprogramms, das auf Antrag der Stuhrer Grünen-Fraktion vom Gemeinderat aufgelegt wurde. Insgesamt haben Stuhr Plus bisher zehn Anträge erreicht. Nach einer Prüfung sind fünf Anträge auf die Förderung eines Lastenrads und vier Anträge auf Gelder für Solarstromspeicher bewilligt worden, berichtet Behrens weiter. Ein weiterer Antrag sei gerade in dieser Woche eingetrudelt und werde geprüft. So sind bisher insgesamt 5000 Euro für Projekte ausgezahlt worden. Anträge für Wallboxen habe es bisher noch nicht gegeben, so Behrens.

Für viele habe die Summe von 10 000 Euro zunächst nach zu wenig geklungen, berichtet Holger Behrens weiter. Die Entwicklung habe aber gezeigt, dass der Betrag gut bemessen ist. „Die Hälfte ist zur Jahreshälfte weg“, resümiert auch Marc Plitzko die gute Nutzung des Förderprogramms.

Die Antragsteller waren bisher ausschließlich Privatpersonen, berichtet Holger Behrens. „Sie kommen aus allen Teilen der Gemeinde“, sagt der Stuhr-Plus-Vorsitzende. Grundsätzlich können aber auch Unternehmen die Förderung beantragen. Für diese gebe es aber auch spezielle Förderprogramme von Bund und Land, berichtet Marc Plitzko über einen möglichen Grund für die Zurückhaltung von Firmen aus der Gemeinde Stuhr. Gerade für Privatpersonen seien die Mittel daher interessanter. „Wir haben vorher geguckt, was es gibt und was nicht“, erläutert der Umweltbeauftragte die Vorbereitungen des gemeindeeigenen Förderprogramms. So gebe es weder auf Bundes- noch auf Landesebene ein Förderprogramm für Lastenräder in Privathaushalten, sagt Plitzko. Die Lastenräder werden ihm und Behrens zufolge auch nicht nur für den Transport von Waren benutzt. Oftmals würden sich Familien ein solches Rad anschaffen, um damit ihre Kinder von A nach B zu bringen, weiß Behrens zu berichten.

Wer schnell ist, profitiert

Auch weiterhin können Anträge für das Förderprogramm gestellt werden. Die ausgefüllten Formulare müssen zusammen mit den nötigen Unterlagen wie zum Beispiel dem Kaufbeleg an Stuhr Plus gesendet werden und werden dann nach Eingang geprüft. Eine Sicherung der Förderung im Voraus sei nicht möglich, betont Holger Behrens. Sobald der Fördertopf leer ist, werden keine Gelder mehr bereitgestellt. Auch eine rückwirkende Förderung ist nicht erlaubt. Nur Neuanschaffungen werden berücksichtigt. „Wir wollen den Anreiz zum zusätzlichen Kauf schaffen“, betont Plitzko. Alle bisherigen Anträge seien auch in Ordnung gewesen, ergänzt Holger Behrens.

Auch wenn durch die Corona-Krise aktuell die Sprechstunde von Stuhr Plus, die eigentlich jeden Donnerstag in der Zeit von 17 bis 18 Uhr im Stuhrer Rathaus an der Blockener Straße 6 angeboten wird, ausfällt, beraten die Vereinsmitglieder auf Anfrage auch zu Hause – nicht nur zum Förderprogramm, sondern auch zu anderen Fragen der energetischen Sanierungen.

Ob das Programm auch im nächsten Jahr wieder angeboten wird, ist laut Marc Plitzko derzeit noch nicht geklärt. „Die Verlängerung ist eine politische Entscheidung“, erklärt er. So werde er der Politik den Sachstand zum Programm mitteilen, danach müsste der Stuhrer Gemeinderat über eine Neuauflage des Programms entscheiden. „Ich könnte mir vorstellen, dass es einen entsprechenden Beschluss gibt“, sagt Plitzko mit Blick auf die positive Entwicklung. Und auch Holger Behrens wäre begeistert: „Wir freuen uns, damit einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können.“

Weitere Informationen und die Anträge für das Förderprogramm gibt es im Internet unter der Adresse www.stuhr-plus.de. Der Verein ist telefonisch unter 04 21 / 80 90 21 26 oder per E-Mail an info@stuhr-plus.de zu erreichen.