Ein Selfie nach der Wahl mit Andreas Bovenschulte (Zweiter von links), Ina Pundsack-Bleith und Frank Seidel. (FOTOS: Michael Braunschädel)

Weyhe. Eindeutige und gespannte Stille herrschte vor im Ratssaal des Verwaltungssitzes in Weyhe, Handys wurden gezückt und die Ergebnisse parallel zur Leinwand im Blick gehalten. Es wurde getuschelt. Und dann schien der Fall schon ziemlich bald nach Beginn der Auszählung klar, als der rote Balken für Frank Seidel in die Höhe schnellte. Bis zum Ende der Auswertung kletterte der Wert auf 59,81 Prozent, was der Weyher als „völlig irre“ bezeichnete. Zweitplatzierte im Rennen um das Bürgermeisteramt wurde Annika Bruck (Grüne) gefolgt von Dietrich Struthoff (Einzelbewerber) und Torsten Kobelt (Die Partei).

Mit andauerndem Applaus und stehenden Ovationen empfingen die Bürger Frank Seidel, als er gegen viertel vor sieben in den Ratssaal kam. Viele Umarmungen und Gratulationen später sagt er über das vorläufige Wahlergebnis: „Ich freue mich riesig“, beschreibt den Sieg aber auch als unwirklich auf eine Art. Gedacht hätte er es sich so nicht, wie er sagt, auch wenn die Signale im Wahlkampf vorab gut gewesen seien, „aber das hat ja nichts zu sagen“. Besonders für ihn an dem Ergebnis ist die Situation von insgesamt vier Kandidaten, angesichts derer Seidel es auf fast 60 Prozent und damit deutlich sichtbar über die nötige Hälfte der Stimmen schaffte. Eine Stichwahl ist somit hinfällig, auch wenn das aktuelle Ergebnis noch als vorläufig betrachtet werden muss. Abschließend wird dies der Wahlausschuss feststellen.

Zu den anderen Platzierungen hatte Seidel „kein Gefühl“, wie er sagt und schätzte den Kampf als Persönlichkeitswahl ein, ebenso Annika Bruck (Grüne), die mit 20,18 Prozent der Stimmen auf Rang zwei landete. „Er hat es sich wirklich verdient“ – angesichts seines ehrenamtliches Engagements, so Bruck. „Ist okay“, schätzte sie dagegen ihren erreichten Wert ein. Die 20-Prozent-Marke war ihr persönliches Ziel gewesen. „Total glücklich“ allerdings wäre sie über etwa 25 Prozent gewesen. Insgesamt hätte sie aber mit einer Stichwahl zwischen Seidel und Struthoff gerechnet.

Der wiederum, der mit Unterstützung von CDU und FDP als Einzelbewerber angetreten war, nannte sein Ergebnis von 16,07 Prozent enttäuschend. „Ich hätte mehr erwartet“, sagte er. „Ein Großteil der konservativen Wähler ist nicht hingegangen“, so seine Vermutung. Die Resonanz im Wahlkampf sei zuvor gut gewesen. Der SPD gestand er zu, dass sie zuvor die Wähler gut mobilisiert habe und Seidel und seine Partei lange dafür gearbeitet hätten.

Als positiv schätzte der vierte in der Reihe der Bewerber um das Bürgermeisteramt – Torsten Kobelt (Die Partei) – die von ihm erreichte Stimmenquote ein. 3,94 Prozent des Wählervotums konnte er für sich gewinnen und zeigte sich „nicht unzufrieden“, vor allem „dafür, dass ich erst vier Jahre hier wohne und mich wenige kennen“. Ausgemalt hatte er sich weiteres: „Mein Traum wäre zweistellig gewesen“. Kobelt aber betrachtet sich bereichert in Sachen Erfahrung. „Es war spannend, hinter die Kulissen zu gucken“, sagte er.

Amtsvorgänger zu Besuch

Einen eigenen Eindruck von der Stimmung und dem Ergebnis vor Ort machte sich der vorige Amtsinhaber Andreas Bovenschulte (SPD), der den Weg in seine frühere politische Heimat um kurz vor sieben fand. Dessen Abwahl aus dem Amt im Juli dieses Jahres hatte die Wahl nötig gemacht. Er ist im August zum Bürgermeister in Bremen gewählt worden. Die Wahl in Weyhe sei „mit eindeutiger Mehrheit entschieden“. Die vier Kandidaten hätten ernsthaft miteinander diskutiert. „Das ist gut für die Demokratie“, ebenso die Tatsache, dass sich die Kandidaten aufgestellt hätten. Ihnen sprach er seine „Hochachtung“ aus. Ob Seidel ein würdiger Nachfolger ist? Bovenschulte: „Ich kenne Frank Seidel sehr lange. Ich glaube, er wird seinen Job sehr gut machen.“