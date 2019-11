Frank Seidel (links) hat nun offiziell das Amt des Bürgermeisters angetreten. Am 10. November war er gewählt worden. Dazu gratulierte sein Vorgänger Andreas Bovenschulte. (Michael Braunschädel)

Weyhe. Der am Sonntag, 10. November, in der Gemeinde Weyhe neu gewählte Bürgermeister Frank Seidel (SPD) ist ab sofort offiziell im Amt. Das hat die Kommune im sozialen Netzwerk Facebook am Donnerstagabend bekannt gegeben. Wie es weiter heißt, habe Seidel die schriftliche Annahme seiner Wahl im Rathaus der Gemeinde überreicht, was seinen Amtsantritt bedeutet. In der kommenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderates, die am Mittwoch, 18. Dezember, ist, soll er vereidigt werden.