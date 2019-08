Frank Seidel geht ins Rennen um den Bürgermeisterposten. (Maike Plaggenborg)

Weyhe. Dass der nun von der SPD als Bürgermeisterkandidat einstimmig nominierte Frank Seidel (wir berichteten) den Posten seit Beginn seiner politischen Laufbahn im Blick hatte, verneint er klar. Dabei verläuft sein Weg seit 2001 relativ klar in eine Richtung.

Vor 18 Jahren steigt der Kirchweyher mit der Wahl in den Gemeinderat in die Politik ein. Damals ist der heute 50-Jährige mit das jüngste Fraktionsmitglied. Bereits fünf Jahre später übernimmt er den Vorsitz der SPD-Fraktion im Rat. Weitere fünf Jahre später – 2011 – wird er stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde, ebenso Kreistagsmitglied und gelangt auch dort, wiederum fünf Jahre später, als stellvertretender Vorsitzender an die Spitze der Fraktion. Von „ordentlich Rückenwind“ spricht der SPD-Mann in dieser Laufbahn, macht diesen aber auch mit Blick auf die Nominierung vom Donnerstag aus. Über die Zustimmung von 100 Prozent der 37 anwesenden von insgesamt 140 Mitgliedern in der Versammlung sagt er: „Da habe ich schon auch einen Kloß im Hals gehabt.“

Gerechnet habe er nicht mit dieser überwältigenden Unterstützung. Die Nominierung empfindet er als Bürde – aber im guten Sinne, wie er sagt. Positive Zustimmung bekomme er von allen Seiten, auch von Menschen, „die parteipolitisch anders unterwegs sind“. Mit „Glück hilft manchmal, Arbeit immer“ fasst er zusammen, dass wertgeschätzt werde, „dass man seit Jahrzehnten viel macht in der Gemeinde“. Seidel spielt damit an auf sein jahrelanges ehrenamtliches Engagement. Er habe als Kind schon fast alle Vereine durch gehabt, sagt er. Seit dem siebten Lebensjahr spielt er Fußball, startete beim ETSV Kirchweyhe und ist mittlerweile seit vielen Jahren bei den Kickern des SC Weyhe aktiv. Er ist zudem Streetwatcher der ersten Stunde, wie er sagt, und in mehreren Gremien der Schulelternarbeit engagiert.

„Ob die Fußstapfen passen, weiß ich nicht“, sagt er über das Amt, das er potenziell nach der Bürgermeisterwahl am 10. November von Andreas Bovenschulte übernehmen könnte. Den insgesamt „guten Kurs“ in Weyhe würde er weiter verfolgen. Viele Sachen seien angeschoben worden, darunter Schulsanierung, die Ortskernentwicklung Leeste, der Rückkauf von Strom- und Gasnetzen – „damit sind wir vor Jahren angefangen“. Und er wolle da dran bleiben und eben den Kurs weiterverfolgen, ebenso die Themen Ortsbildprägung, bezahlbarer Wohnraum, Bedingungen und Voraussetzungen im Straßenverkehr sowie im Bereich Bildung. „Mein Wunsch wäre es, jedem einen Platz zu geben“, sagt er etwa zur Kita-Situation Wehmütig wird er, wenn es um seinen Job geht. „Das ist eine der schwersten Entscheidungen gewesen, den aufzugeben“, so der Prokurist der Sparkassen Immobilien in Bremen.