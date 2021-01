Die Frau biss der Polizistin in den Arm. Dabei wurde diese leicht verletzt (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Eine 65-jährige Frau hat am Mittwochabend in einem Einkaufsmarkt in Groß Mackenstedt eine Polizistin gebissen. Zuvor hatte die Frau sich geweigert, in dem Markt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Laut Polizeiangaben wurden die 65-Jährige und ihr 71-jähriger Begleiter zunächst gegen 18.50 Uhr von Angestellten des Marktes angesprochen und aufgefordert, die Masken im Markt anzulegen. Beide weigerten sich aber beharrlich. Auch einer Aufforderung, ohne Maske den Markt zu verlassen, seien die beiden nicht nachgekommen, heißt es von den Beamten weiter. Die Angestellten riefen daraufhin die Polizei, um das Hausrecht durchzusetzen. Als die Polizisten die Personalien der Frau überprüfen wollten, biss diese einer Polizistin in den Arm. Die Polizistin wurde dabei leicht verletzt. Der 65-Jährigen wurden daraufhin Handfesseln angelegt, um sie in Ruhe zu überprüfen. Hierbei beleidigte die Frau immer wieder die Polizisten. Bei der weiteren Überprüfung konnte die Polizei einen offensichtlich gefälschten Führerschein beschlagnahmen. Am Ende des Einsatzes erhielten die zwei Maskenverweigerer nicht nur einen Platzverweis, sondern auch mehrere Strafanzeigen.