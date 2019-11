Die Feuerwehr Stuhr wurde zu einem Mehrfamilienhaus alarmiert. (Feuerwehr Stuhr)

Stuhr-Varrel. Die Bewohnerin eines Hauses ist am Sonntag in Varrel durch Rauchgas leicht verletzt worden. Die Feuerwehr Stuhr wurde um 20.42 Uhr alarmiert, wie Sprecher Christian Tümena mitteilt. Gemeldet wurde ein piepender Rauchmelder und Rauch aus einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Ein Nachbar hatte den Rauchmelder gehört und den Notruf gewählt. Vor Ort eingetroffen konnte die Wohnung mit dem Schlüssel eines Nachbarn geöffnet werden. Die Einsatzkräfte fanden die Frau im Flur und übergaben sie an den Rettungsdienst. Sie wurde vor Ort im Rettungswagen untersucht, wo leichte Verletzungen durch Rauchgas festgestellt wurden. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus war nicht nötig.

Ein Trupp unter Atemschutz erkundete die Wohnung und konnte als Ursache für die starke Verqualmung einen Topf mit Essen auf dem Herd ausmachen. Offenes Feuer gab es nicht. Um den Qualm aus der Wohnung zu bekommen, wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt und die Wohnung entraucht. Der Einsatz konnte nach einer knappen Stunde beendet werden, so Tümena weiter.