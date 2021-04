Ein Notarzt wurde per Hubschrauber zur Unfallstelle geflogen. (Christian Butt)

Am Donnerstagmittag um kurz nach 11 Uhr hat sich im Weyher Ortsteil Erichshof ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Mit einem E-Bike wollte eine Frau (Jahrgang 1944) das Gelände eines Supermarktes an der Seckenhauser Straße verlassen. Dabei kam sie ins Straucheln und fiel so unglücklich neben einem Laster auf den Boden, dass der Fahrer sie im toten Winkel nicht sehen konnte. Der Mann überrollte die Frau mit dem Lkw, bemerkte aber schnell die Situation und stoppte seinen 40-Tonner.

Die Frau war mit ihrem Fahrrad unter dem Lastwagen eingeklemmt und wurde von Ersthelfern versorgt. Der Lkw setzte ein Stück zurück, daraufhin konnte die Radfahrerin befreit werden. Sie erlitt mehrere Knochenbrüche, Lebensgefahr besteht aber nicht.

Per Hubschrauber wurde ein Notarzt eingeflogen. Dieser landete auf einem Supermarktparkplatz in der Nähe. Mit einem Rettungswagen wurde die verletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.