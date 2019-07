Der Schaden in Groß Mackenstedt soll bei 4000 Euro liegen. (Stefan Puchner/DPA)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Autos hat sich am Mittwoch um 13.10 Uhr in Groß Mackenstedt auf der Delmenhorster Straße (B 322) ereignet. Das war der Polizei zufolge passiert: Eine 33-Jährige aus Ganderkesee sah zu spät, dass eine vor ihr mit ihrem Wagen fahrende 58-jährige Autofahrerin aus Westerstede wegen eines Staus abbremsen musste – und es krachte. Die Polizei schätzt den dabei entstandenen Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen auf rund 4000 Euro.