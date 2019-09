In Stuhr und Weyhe häufen sich die Vorfälle wieder, weshalb die Polizei vor betrügerischen Anrufen falscher Kollegen warnt (Symbolbild). (Martin Gerten/dpa)

Stuhr/Weyhe. Anrufe von „falschen Polizeibeamten“ haben in den vergangenen Tagen wieder vermehrt ältere Menschen im Nordkreis, insbesondere in Stuhr und Weyhe, erhalten. Das teilt die „richtige“ Polizei mit. Eine 76-Jährige war auf einen dieser Anrufe eingegangen und hatte Geld von der Bank geholt, heißt es. Da sie aber die Absprachen vergessen hatte, ging sie mit dem Geld zur Wache in Weyhe. Dort wollte sie das Geld dem vermeintlichen Polizisten, also dem Anrufer, überreichen. Die „echten“ Beamten konnten den Fall aufklären und bei der Frau nach eigenen Angaben für Erleichterung sorgen.

Aufgrund der vielen Vorfälle weist die Polizei erneut darauf hin, niemals Geld oder Schmuck auszuhändigen. Das würde die Polizei auch nie fordern. Erhält jemand einen Anruf mit einer solchen Aufforderung, sollte das Gespräch sofort beendet werden. Wer sich unsicher fühlt, sollte nach dem Auflegen die 110 wählen. Da von den Anrufen vorwiegend ältere Menschen betroffen sind, rät die Polizei den Kindern oder Enkeln, mit den Angehörigen über diese Gefahr zu sprechen. Weitere Tipps und Hinweise zum Thema gibt es online unter www.polizei-beratung.de.