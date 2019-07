Bei dieser Übung mit den eng aneinanderstehenden Pilonen ging es darum, möglichst langsam zu fahren. (Maike Plaggenborg)

Weyhe. Als Erwachsene lernen, was viele bereits in Kindertagen können: Elf Frauen haben in dem elften Kursus des Gleichstellungsbüros der Gemeinde Weyhe gemeinsam das Radfahren gelernt. „Es ist eine Herausforderung im Alter, wenn man das als Kind nicht gemacht hat“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte Christina Scheele. Die Teilnehmerinnen waren zwischen 30 und 77 Jahre alt. „Manche hatten Ängste“, sagt sie. Und genau deshalb sei es gut, dass Frauen in dem Kursus unter sich seien. Abgesehen davon bescheinigte Scheel den diesjährigen Fahranfängerinnen, dass sie eine flotte Truppe seien.

Angefangen hatten die Frauen mit Tretrollern und zu Laufrädern umgewandelten Klapprädern. Erst danach ging es aufs Fahrrad, so Scheele. Auch unterschiedliche Bremsarten waren Teil des Kurses, der zwei Wochen lang gedauert hat. In diesem wie im vergangenen Jahr hatte Sonja Wohllaib als ausgebildete Trainerin des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) den Kursus geleitet.

Das Radfahren zu beherrschen, mache die Frauen im Alltag flexibler und selbstständiger. So sei es einfacher, die Kinder in die Kita bringen zu können. Auch auf dem Arbeitsweg seien sie dann nicht mehr auf den Bus angewiesen. Besorgungen und Einkäufe zu erledigen, sei mit dem Fahrrad ebenfalls viel leichter, stellte das Gleichstellungsbüro die Motivation der Teilnehmerinnen dar.

Dass der Kursus sich nur an Frauen richtet, hat mit der Herkunft vieler Teilnehmerinnen zu tun. Nützlich ist er also, „weil es in speziellen Ländern nicht üblich ist, dass Frauen Rad fahren“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Aber auch unter Einheimischen gebe es Interessentinnen. Grundsätzlich stehe der Kurs allen Frauen offen, der Bedarf sei bei geflüchteten Frauen aber höher, so Scheele. Auch nach Abschluss des elften Kurses steht bereits jetzt fest, dass es das Angebot der Gemeinde im kommenden Jahr wieder geben wird, weil sich das Erfolgsmodell in den vergangenen mehr als zehn Jahren bewährt habe.