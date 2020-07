Deutlich höher hinauf und entsprechend auch wieder hinunter dürfen die Badegäste nun wieder im Freibad. Sie können ab diesem Freitag vom Fünf-Meter-Brett springen. Am Sprungturm wird stets einer der Badmitarbeiter stehen, von denen Sven Lehmkuhl einer ist. (Maike Plaggenborg)

Das Weyher Freibad macht ab diesem Freitag die Tore weiter auf und lässt während drei von insgesamt vier Schwimmzeiten am Tage nun 350 statt bisher 200 Menschen in die Becken. Denn die Corona-Situation in der Gemeinde bewertet die Verwaltung als positiv, auch wenn es nun nach zehn Wochen ohne Infektionen aktuell wieder zwei Fälle und einen Todesfall gibt, wie Bürgermeister Frank Seidel in einer Videobotschaft bei Facebook am Mittwoch bedauerte.

Im Bad selbst ist die Lage aus Sicht von Betriebsleiter Markus Kuske zufriedenstellend. Ganz besonders „angesichts des Wetters und der Maßnahmen“, sagt er. Auf das Tragen der Masken müssen er und seine Kollegen bei den Badbesuchern regelmäßig hinweisen, ansonsten aber würden die Vorgaben eingehalten. Das bestätigt auch Susanna Clottey, Teamkoordinatorin Schule, Sport, Kultur und Jugendpflege: „Die Leute sind vernünftig und halten sich an die Regeln.“

Der Mund-Nase-Schutz muss wie gehabt im Gebäude getragen und zwangsläufig in Richtung Becken mitgenommen werden, um ihn parat zu haben, wenn die Schwimmer zurück ins Innere wollen. Dort sind die Duschen weiterhin geschlossen, abgeduscht werden kann sich nur draußen. Die Umkleideräume allerdings sind nach wie vor geöffnet – weiterhin für maximal vier Menschen gleichzeitig. Maskenpflicht besteht außerdem beim Betreten des Freibades sowie am Kiosk Crossini, wenn Gäste dort anstehen müssen.

Im Wesentlichen gelockert werden die Corona-Regeln im Freibad hinsichtlich der drei Schwimmzeiten zwischen 9 und 20 Uhr. In den Zeiträumen von 9 bis 12 Uhr (Schwimmzeit eins), von 13 bis 16 Uhr (Schwimmzeit zwei) und von 17 bis 20 Uhr (Schwimmzeit drei) dürfen ab diesem Freitag, 31. Juli, nun 350 statt bisher 200 Gäste das Bad besuchen. Beim Frühschwimmen in der Zeit von 6 bis 8 Uhr bleibt die Beschränkung auf maximal 100 Menschen jedoch wegen des verkürzten Zeitraums bestehen, teilt die Gemeinde mit. „Es läuft so gut, dass wir mehr Menschen reinlassen können“, sagt Clottey. Bisher seien die jeweiligen Zeiten aber auch noch nicht so oft ausgereizt worden.

Bisher ist das gesamte Kartenkontingent erst an drei sehr warmen Nachmittagen im Juni ausverkauft gewesen. Kuske beziffert die Gesamtzahl der Besucher seit dem Saisonstart am 15. Juni auf rund 8300 Gäste. „Für August ist Hochsommer angekündigt“, sagt Clottey und begründet damit die nun heraufgesetzte Besucherzahl. Außerdem habe die Verwaltung festgestellt, dass Badegäste nicht nur zum Schwimmen ins Freibad kommen würden. „Die Leute wollen sich mehr aufhalten“ – auf der Liegewiese beispielsweise oder auch im Café.

Weitere Lockerungen betreffen auch den Sprungturm. „Den trauen wir uns wieder aufzumachen“, sagt Clottey. Dort dürfen die Badbesucher ebenfalls ab diesem Freitag wieder vom Fünf-Meter-Brett springen. Während des Betriebs dort soll stets einer der Badmitarbeiter am Turm stehen. Es dürfe immer nur einer zur Zeit auf den Turm. Und ein zusätzlicher Bereich wird wieder geöffnet: „Die Frühschwimmer wollen ihre Sachen in der Wärmehalle ablegen“, sagt Clottey. Und das vor allem auch bei Regen, ergänzt Kuske. Der Bereich war vorher komplett gesperrt. Bis zu fünf Menschen können nun den Raum zur selben Zeit nutzen. „Der Einschwimmkanal ist damit auch wieder geöffnet“, sagt Kuske. Der Zugang zum Barfußgang bleibt laut Gemeindesprecher Sebastian Kelm aber gesperrt.

Weiterhin Bestand hat, dass die Gemeinde Weyhe empfiehlt, sich vorab Eintrittskarten an der Freibadkasse zu sichern, teilt Kelm weiter mit. Wie groß das Restkontingent für den Folgetag sei, werde weiterhin am Vorabend im Internet auf www.weyhe.de unter „Aktuelle Meldungen“ sowie auf der Gemeindeseite bei Facebook bekanntgegeben.

In Sachen Einlass und Betriebsschluss bleiben die bisherigen Regeln bestehen. Eintreten dürfen Badegäste bis 30 Minuten vor Badeschluss, die Badezeit endet 30 Minuten vor Betriebsschluss, so Kelm weiter. Sanitärräume dürfen von maximal zwei Personen betreten werden. Bestehen bleiben auch die Zugangsbeschränkungen für die einzelnen Becken. So dürfen im Schwimmerbecken auf zwei Bahnen jeweils 20 Menschen auf der rechten Seite hin- und auf der linken Seite zurück schwimmen. Drei dieser Bereiche gibt es im Schwimmerbecken – macht also 60 insgesamt zur gleichen Zeit. Hinzu kommen weitere insgesamt 60 Gäste, von denen sich jeweils 30 in den beiden Nichtschwimmerbecken aufhalten dürfen.

„Wir werden sicher noch weitere Schritte gehen können“, kündigt Clottey mit Blick auf weitere bevorstehende Lockerungen für die Zeit nach den Sommerferien an. Diese will die Gemeinde in Eigenregie vornehmen. Zum Start der Saison hatte sie sich mit anderen Bädern in Bruchhausen-Vilsen oder auch Achim abgestimmt. Jetzt aber gebe es eigenen Erfahrungen. Den seitdem laufenden Betrieb hatte Clottey selbst überprüft und eben für gut befunden. Inwiefern die Regeln verändert werden können, hängt laut Kelm neben der allgemeinen Corona-Entwicklung auch vom Verhalten der Badegäste ab.