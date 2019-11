Für Frank Seidel (l.) rücken Jürgen Borchers und Rainer Zottmann nach. (Vasil Dinev)

Weyhe. Nach dem Amtsantritt des neuen Weyher Bürgermeisters Frank Seidel (SPD) werden mehrere Posten frei: in der Fraktion, im Gemeinderat und Ausschüssen sowie auch im Ortsverband, der schon mal mit der Neubesetzung losgelegt hat.

„Keiner von uns kann das eins zu eins übernehmen. Das war völlig klar“, sagte Rainer Zottmann vom Vorstand des SPD-Ortsvereins. Zu Beginn der Woche hatte der sich über die Neubesetzung der Positionen verständigt. Eine erste Änderung ergibt sich damit für den Fraktionsvorsitz im Gemeinderat, den Seidel in den vergangenen 13 Jahren innehatte. Als sein Nachfolger ist Zottmann nun einstimmig gewählt worden.

Die zweite große Neubesetzung ist die Position des stellvertretenden ehrenamtlichen Bürgermeisters, die Seidel durch seinen Wahlsieg am 10. November seit Donnerstag als Hauptamtlicher wahrnimmt. Ersetzen soll ihn nun Jürgen Borchers, „wenn er am 18. Dezember gewählt wird“. Dann ist die nächste und letzte Ratssitzung des Jahres für 18.30 Uhr im Ratssaal angesetzt. Für Seidels Sitz in dem nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss soll ebenfalls Borchers nachrücken. Den Sitz im Ausschuss für Ordnung und Soziales soll künftig Hans-Wilhelm Niemeyer übernehmen, Ratsherr Siard Schulz soll dort Vertreter sein. Zottmann will seinen Vorsitz dort aufgeben und nicht nur das: „Ich werde mich ganz aus dem Ausschuss zurückziehen.“ Seidel scheidet als Bürgermeister außerdem aus dem Gemeinderat aus, so Zottmann. Darauf soll nun Kevin Buch aus Leeste folgen, der aus dem Bereich Feuerwehr komme. „Es ist immer besser, das auf mehrere Schultern zu verteilen“, sagte Zottmann mit Blick auf die entstandenen personellen Lücken.

Für Frank Seidel war es indes am gestrigen Freitag der erste Arbeitstag als Bürgermeister, den er zunächst mit „einsortieren“ verbracht hat. „Montag geht es richtig los“, sagte der 50-Jährige. Der Abschied von seiner bisherigen Arbeit als Prokurist bei der Sparkassen Immobilien GmbH in Bremen bezeichnete er als „sehr traurig“. Dort habe er 21 Jahre, 8 Monate und 21 Tage gearbeitet. Aber: „Alles hat seine Zeit, habe ich mal gehört“, sagte er und befand das als einen guten Spruch für den Wechsel.