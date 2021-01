Die drei Spitzbogenfenster im Chorraum der Klosterkirche wurden in den 1960er-Jahren von dem Schweringer Künstler Gottlieb Pot d'Or entworfen. (Vasil Dinev)

In der Klosterkirche St. Marien in Heiligenrode dominieren vor allem die Farben Weiß und Blau. „Blau ist die Farbe von Maria“, erklärt Pastorin Tabea Rösler. Nicht nur die Sitzbänke sind daher in der Farbe gehalten, auch in den drei Spitzbogenfenstern im Chorraum findet sich das Blau in vielen Teilen des Mosaiks wieder. Doch das war nicht immer so. Früher waren die Spitzbogenfenster mit schlichten Glasscheiben versehen, eine große Altarwand, die fast den ganzen Chorraum ausfüllte, verdeckte die Sicht auf die drei Fenster. „Die Wand war sehr dunkel“, erzählt Rösler. Eine Treppe führte damals zur Kanzel, die im oberen Bereich der Wand integriert war. 1853 war diese Altarwand in die Kirche eingebaut worden. In den 1960er-Jahren dann wurde sie schließlich im Rahmen einer umfassenden Renovierung entfernt. „Die Wand war zerfressen vom Holzwurm“, erzählt Rudolf Franke, der sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der Kirche und Heiligenrodes befasst. Der damalige Pastor habe deswegen Angst gehabt, noch auf die Kanzel zu steigen. Das war schließlich ausschlaggebend für die Neugestaltung.

Dabei wurden auch die drei Spitzbogenfenster eingesetzt, die der Schweringer Gottlieb Pot d'Or entworfen hatte. Der Künstler ist insbesondere durch seine Wandbilder und Mosaiken bekannt geworden, von denen auch heute noch einige in der Region zu finden sind. Für die Heiligenroder Kirche entschied er sich als Motiv für die Kreuzigungsszene: Die Fenster zeigen Jesus mit geneigtem Kopf am Kreuz in der Mitte, über ihm die rote Dornenkrone sowie die Inschrift INRI. Die Hände von Jesus ragen dabei jeweils in das rechte und linke Fenster hinein. Aus ihnen tropft Blut, das jeweils von Engeln in Kelchen aufgefangen wird. „Der eine Engel steht oberhalb, einer unterhalb des Kelches“, erklärt Franke.

Rudolf Franke beschäftigt sich schon lange mit der Historie Heiligenrodes. (Vasil Dinev)

In dem linken Fenster ist im unteren Bereich außerdem Maria abgebildet, die Namensgeberin der Kirche. Auf der rechten Seite befindet sich ihr gegenüber eine weitere Figur – die allerdings Raum für Interpretation lässt. „Auf vielen Kreuzigungsdarstellungen findet man Maria und Johannes den Täufer“, sagt Franke, der daher vermutet, dass es sich bei der anderen Gestalt um eben jenen handelt. „Es gibt aber auch die These, dass das ein Soldat, der Hauptmann, ist.“ Die Gelegenheit, den Künstler selbst zu fragen, habe er verpasst, erzählt Franke. Denn er selbst half Pot d'Or damals dabei, die Fenster vorab zu vermessen. Dass man nicht genau weiß, um wen es sich bei der letzten Figur handelt, findet Pastorin Tabea Rösler aber gar nicht schlimm. Im Gegenteil: „In diese offene Stelle kann ich als Betrachter ja auch selbst hineintreten“, erklärt sie. So habe das Kunstwerk auch noch einen Bezug zum Heute und zum gegenwärtigen Glauben.

Das Deckenfresko mit Christus als Weltenrichter ist in den 1960er-Jahren wiederentdeckt worden, nachdem es übermalt worden war. (Vasil Dinev)

Generell veränderte die umfassende Renovierung der Klosterkirche in den 1960er-Jahren das Bild des Gotteshauses. Dabei hielten nicht nur neue Werke wie eben die Spitzbogenfenster Einzug in die Kirche. Auch verborgene Schätze wurden dabei wiederentdeckt, die an die lange Vergangenheit der Kirche erinnern. Denn die Kirche, die Teil des 1182 gegründeten Klosters Heiligenrode ist, wurde wohl bereits im späten 13. Jahrhundert gebaut. So wurde in den 1960ern auch ein bereits über 500 Jahre altes Kunstwerk wiederentdeckt: Das Fresko in der Gewölbe-Decke der Kirche war einst übermalt worden und kam erst bei den Arbeiten wieder zum Vorschein. Nach einer Restaurierung hat man auch heute noch freie Sicht auf das Fresko, das Jesus als Weltenrichter zusammen mit Maria und Johannes dem Täufer zeigt. „Es gab auch noch mehr Fresken, aber die anderen waren so schlecht erhalten, dass sie nicht renoviert werden konnten“, erzählt Franke.

Ein weiteres Fresko gibt es aber auch jetzt noch in der Klosterkirche zu entdecken. Allerdings ist es etwas versteckt und nur schwer einsehbar: „Leider verdeckt die Orgel das Ganze“, sagt Rudolf Franke. Es habe auch schon mal die Überlegung gegeben, die Orgel auf der Empore deswegen zu verrücken, das habe jedoch auch nicht so richtig gepasst. „In den 1950er-Jahren konnte man das Fresko noch sehen. Damals stand da noch keine Orgel, sondern ein Harmonium“, erzählt der Hobby-Historiker. Noch deutlich früher stand auf der Empore ein zweiter Altar, für die Stiftsdamen des Klosters.

Nur schwer einsehbar ist das Fresko hinter der Orgel auf der Empore der Kirche, das Maria bei ihrer Krönung neben Christus zeigt. (Vasil Dinev)

Damit die Besucher der Klosterkirche einen Blick auf das zweite Fresko werfen können, ohne sich dafür den Hals zu verrenken, hat Rudolf Franke das Bild aufwendig fotografiert. Die Abbildung des Werks ist nun an einer Wand unter der Empore im Kirchenschiff zu sehen. Das Fresko zeigt ebenfalls die Namensgeberin der Kirche: Maria bei ihrer Krönung, neben Christus sitzend. Dass die Fresken nach ihrer Entstehung irgendwann übermalt worden sind, könnte wohl auch mit der Reformation zusammenhängen: „Für die katholische Kirche war Maria sehr wichtig“, sagt Pastorin Rösler. Dass die Bilder aus der Kirche verschwanden, könnte also auch ein Statement oder Abschluss damit gewesen sein, als 1570 die Umwandlung des Klosters zu einem evangelischen Damenstift erfolgte.

"Kunst ist etwas Lebendiges", findet Pastorin Tabea Rösler. (Vasil Dinev)

Mit der Kunst in der Kirche beschäftigt sich die Pastorin auch immer gern im Rahmen ihrer Konfirmandenarbeit. „Die Jugendlichen tun sich oft schwer damit, in den Spitzbogenfenstern das Gesicht von Jesus zu erkennen“, hat sie festgestellt. Und auch eigene Werke gestalten die Konfirmanden jedes Jahr für die Kirche. Die Leinwände mit den Glaubensbekenntnissen der Jugendlichen sind derzeit ebenfalls im gesamten Gotteshaus zu entdecken. „Kunst ist etwas Lebendiges“, findet die Pastorin. Deswegen geht es für sie auch immer darum, wie das Vermächtnis Klosterkirche auch heute noch weiter geht und lebendig bleibt.