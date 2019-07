Hut auf, gut drauf: Sombreros schienen ziemlich angesagt zu sein diesmal. (Michael Braunschädel)

Es ist die große sommerliche Open-Air-Sause der jungen Landbevölkerung in der Region. Da war es klar, dass so ein paar Tropfen von oben den Besuchern der beliebten Freiluft-Fete in Bürstel nichts anhaben können. „Es war ja nur Nieselregen, der hat wirklich nur wenige Besucher abgehalten. Die Temperaturen waren auch die ganze Nacht über angenehm, das ließ sich aushalten“, konnte ein entsprechend zufriedener Organisator Niko Budelmann vom Vorstand der Landjugend Heiligenrode am Tag danach bilanzieren. Rund 2200 Feierwillige haben er und seine Mitstreiter am Sonnabend gezählt.

Bei so vielen Menschen für Budelmann nicht minder wichtig: „Es ist ruhig geblieben, es gab keine nennenswerten Zwischenfälle.“ Getanzt wurde ihm zufolge bis 4.30 Uhr, dann stellte DJ Markus das Auflegen ein. Gefeiert wurde letztlich aber noch bis 5.30 Uhr. „Wir machen immer nach und nach eine Theke nach der anderen zu. Als alle geschlossen waren, ist der Rest gegangen“, berichtete Niko Budelmann.

Mehrere Tage hatten er und die anderen Ehrenamtlichen das Party-Areal aufgebaut (wir berichteten), abgebaut war es dann am Sonntag schon wieder in der Mittagszeit. So feucht-fröhlich die Stimmung auch war, ist der Platz nach seinen Angaben ziemlich trocken geblieben – trotz der Regenschauer. In Gummistiefeln war deshalb auch kaum einer der Hartgesottenen gekommen. Landjugend hin oder her.