Garten- und Campingbedarf waren 40 Jahre lang das Metier der Freizeitwelt Dreye. Damit ist nun Schluss. (Femke Liebich)

Weyhe-Dreye. Die Freizeitwelt Dreye Top Travel GmbH & Co. KGd hat ihren Betrieb aufgegeben. Nach längerem Räumungsverkauf hat das Unternehmen rund um Garten- und Campingbedarf nach dem letzten Verkaufstag am vergangenen Freitag geschlossen. "Inzwischen hat uns das Internet überholt", teilen die betreibende Familie Tuchscheerer und das ganze Team der Freizeitwelt Dreye auf der Internetseite als Begründung mit. "Onlinehändler, die ohne großen Kostenapparat die Ware nur durchschieben, können immer billiger sein als der Facheinzelhandel", heißt es weiter. Kritisiert werden außerdem "große Versandhändler, die ihre Steuern nicht in Deutschland bezahlen". In der Folge würden Einzelhändler schließen, Innenstädte "veröden" und entsprechend Arbeitsplätze verloren gehen. Mit der Nachricht bedankte sich das Unternehmen, das 40 Jahre bestand, bei seinen Kunden für jahrelange Treue.