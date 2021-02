Trotz der Pandemie stellten Stuhrer Unternehmen 91 Preise für den Adventskalender 2020 bereit. Für Lars Gudat, Ute Sydow, Volker Twachtmann, Lothar Wimmelmeier (hi. v. l.) sowie Hermann Meyer, Stephan Korte und Kerstin Baade (vo. v. l.) ist dies Grund zur Freude. (Alexandra Penth)

Stuhr. Die Türchen sind längst geöffnet, die Preise vielleicht schon abgeholt. Was der Stuhrer Adventskalender aus dem vergangenen Jahr aber sonst noch Gutes bewirkt, wird sich erst noch zeigen. Für Bewegung, Naturerleben und frische Luft soll er diesmal an zwei Grundschulen sorgen. Wieder waren alle 1800 Exemplare schnell vergriffen und auch die Corona-Krise änderte nichts daran, dass hinter jedem Türchen im Dezember drei bis vier Preise von Stuhrer Unternehmen warteten. Eines aber ist unter den besonderen Umständen anders: Statt bis Ende Januar können Gewinner ihre Preise diesmal bis Ende Mai abholen. 2009 noch waren die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu), die Brinkumer Interessengemeinschaft (Big), das Unternehmerinnenforum Stuhr (Ufo) sowie die Gemeinde mit einer Auflage von 1200 Kalendern gestartet. Nach stetiger Steigerung waren 2019 und 2020 nun jeweils 1800 Exemplare in den Verkauf gegangen. „Erst waren wir sehr skeptisch“, sagt Ufo-Vorsitzende Ute Sydow, doch: „Die Zahlen geben uns recht“.

Je 3500 Euro gehen an den Förderverein der Grundschule Heiligenrode und den Förderverein der Schulen in Moordeich und Varrel. Das Geld ist dort gut angelegt, wie Kerstin Baade und Hermann Meyer von den Fördervereinen berichten. „Diese Summe haben wir nicht erwartet“, sagt Baade im Namen des Fördervereins der Grundschule Heiligenrode. Das Geld werde für das Projekt „Grünes Klassenzimmer“ benötigt. Der dortige Schulgarten ist vom Lockdown gezeichnet und war brach gelegt worden. Weil es üblich ist, dass sich die vierten Klassen auf dem Schulhof verewigen, soll eine Klasse dabei helfen, ein neues Hochbeet anzulegen. Eine weitere wird Mosaiktrittplatten basteln und die dritte wird ein Schild für den Schulgarten anfertigen. Einen Fühlpfad anzulegen, steht bereits seit Beginn des Grünen Klassenzimmers 2016 auf der Agenda. Nun soll das Projekt nach der Aufwertung des Schulgartens angepackt werden, sagt Baade.

An der Grundschule Varrel sollen mit dem Geld zwei Vorhaben realisiert werden. Der Förderverein möchte zum einen Spiele und Geräte anschaffen, die dem Projekt „Bewegte Schule“ Rechnung tragen sollen. Bälle, Jongliergeräte und mehr sollen den Grundschülern in Varrel auch zwischen den Unterrichtsstunden Bewegung sowohl drinnen als auch draußen ermöglichen. „45 Minuten still zu sitzen ist für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren extrem anstrengend“, sagt Hermann Meyer. Bewegung helfe, die Konzentration zu stärken.

Mit seinem Anteil aus dem Kalenderverkauf möchte der Förderverein der Schulen Moordeich und Varrel zudem flächendeckend Messgeräte zur Feststellung der Kohlendioxidkonzentration in der Varreler Grundschule anschaffen. Eines hatte er bereits aus eigener Tasche probehalber zur Verfügung gestellt, nun soll jedes der acht Klassenzimmer und das Lehrerzimmer ein mobiles Gerät erhalten. „Es gibt akustische und optische Signale, wenn der Richtwert von 1000 ppm erreicht ist“, erklärt Meyer. Und auch nach der Corona-Pandemie sollen die Geräte erhalten bleiben, denn frische Luft wiederum wirkt sich positiv auf die Leistungsfähigkeit der Schüler aus.

Die Fördersumme nennt Big-Vorsitzender Lars Gudat ein „tolles Ergebnis“. Zwar ist der Verkauf der Kalender inzwischen ein „Selbstläufer“, wie Ute Sydow betont, aber dennoch steckt eine Menge Arbeit dahinter. „Im August denkt eigentlich noch niemand an Weihnachten“, sagt Isu-Chef Volker Twachtmann. Mit Ausnahme der Verantwortlichen für den Adventskalender jedenfalls. Die ersten Anschreiben an die Mitgliedsunternehmen gehen im Mai raus. Im Juli rühren die Vorstände der Interessengemeinschaften dann noch einmal kräftig die Werbetrommel. Twachtmann: „Es ist ein tolles Gemeinschaftswerk, das wir hier schaffen.“