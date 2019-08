Die Friedhofskultur in Stuhr – so wie hier in Seckenhausen – hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Daher schlägt die Verwaltung eine Gebührenanpassung vor. (Sebastian Kelm)

Stuhr. „Die Bestattungskultur auch in Stuhr hat sich geändert“, mit diesen Worten begann Jörg Grube, Fachdienstleiter für den Bereich Liegenschaften und Betriebe bei der Gemeinde Stuhr, im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt am Donnerstag seinen Vortrag. Grund dafür war die geplante Anpassung der Friedhofsgebühren und der Satzung für die drei kommunalen Friedhöfe in den Ortsteilen Moordeich, Fahrenhorst und Seckenhausen.

Die Satzungen seien zuletzt im Jahr 2002 angepasst worden, sagte Grube weiter. Seitdem haben sich vor allem die Arten der Bestattung geändert: Gab es ihm zufolge 2002 noch 56 Prozent Urnenbestattungen, lag der Anteil im vergangenen Jahr bei 73 Prozent, im Jahr 2017 sogar bei 83 Prozent. Außerdem nehme die Anzahl der Bestattungen mit vielen Gästen ab. Hinzu kämen vermehrt Gräber, die von sogenannten Pflanzgräbern in Rasengräber umgewandelt werden. Dann werde zwar der Pflegeaufwand für die Angehörigen geringer, er steige aber für den Bauhof, der sich um das Mähen kümmert.

All diese Faktoren führten zu einer neuen Kalkulation der Gebühren, die nun vorgenommen werden sollen. „Wir müssen Gebühren erheben“, sagte Grube über die rechtliche Grundlage. So dürfen nur 15 Prozent der Kosten auf die Allgemeinheit abgewälzt werden, der Rest müsse als Umlage für die Quadratmeter der Grabfläche berechnet werden, erklärte er weiter. Mit der angedachten Erhöhung der Gebühren liege Stuhr im „unteren Drittel“ der kommunalen Friedhöfe in Niedersachsen und Bremen.

Als Erster meldete sich danach Stuhrs Pastor Robert Vetter zu Wort. „Es wurde gute Arbeit gemacht. Sie nehmen eine Menge Druck von den kirchlichen Friedhöfen in der Gemeinde“, sagte er zu der Kalkulation. „Wenn Sie mit den Zahlen von 2002 weitermachen, treiben Sie die kirchlichen Friedhöfe in die Ruin“, sagte er weiter. So würden die Kirchen auch auf die Anpassung der Gebühren warten.

Ein anderer Zuschauer fragte, ob sich durch die Umstellung von konventioneller auf ökologische Pflege der Gräber Einsparungen ergeben könnten. Außerdem sah er in den Kosten für die Umwandlung eines Pflanzgrabes in ein Rasengrab ein „Abstrafen“ von alten Menschen. Zusätzlich fehle ihm die Transparenz der Kosten. Grube antwortete darauf, dass die Nutzer auf 25 Jahre ein Vertragsverhältnis mit der Gemeinde eingegangen sind. Deswegen könnte diese die Friedhöfe „nicht einfach verwildern“ lassen. „Wir müssen Rücksicht nehmen auf die Menschen, die uns vor 25 oder 20 Jahren beauftragt haben“, so Grube.

Frank Schröder (CDU) sah in Stuhr „eine gute Friedhofskultur“. Der Friedhof in Moordeich zum Beispiel werde von der Bevölkerung genutzt. Das gelte es zu erhalten. Jan-Alfred Meyer-Diekena (FDP) sah ebenso einen Wandel in der Friedhofskultur. „Man erbt gerne, aber mag nicht dafür zahlen“, sagte er. Allerdings solle auch nicht alles „finanziell ablaufen“. Menschen, die das Geld für eine Bestattung nicht haben, sollten unterstützt werden. Die Übernahme von Kosten aufgrund der Bestattungspflicht regele ein Bundesgesetz, antwortete Grube darauf.

Volker Barthel (SPD) fiel vor allem die hohe Gebühr bei der Umwandlung von Pflanzgräbern in Rasengräber ins Auge. „Es steckt oft eine Notlage dahinter“, befand er. „Erhöhung ja, aber im angemessenen Verhalten“, sagte der Sozialdemokrat. „Immer wenn ich Gebühren nach Jahren erhöhe, tut das weh“, sagte Kristine Helmerichs (Grüne). Es müsse aber auch akzeptiert werden, dass die Friedhofskultur sich ändere. Sie sprach sich für eine Überprüfung der Satzungen in „zwei bis drei Jahren“ aus. Da stimmten Frank Schröder und Volker Barthel ebenfalls zu. Am Ende der Diskussion empfahlen die Ausschussmitglieder bei einer Enthaltung von Jan-Alfred Meyer-Diekena die Anpassungen der Satzungen und der Gebühren.