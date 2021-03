Hermann Josef Meyer (Mitte) übergab die Geräte an Julia Rüther (links) und Hella Hübner von der Grundschule Varrel. (Michael Galian)

Verbrauchte Luft wird es so schnell in den Klassenzimmern der Grundschule Varrel nicht mehr geben. Denn der Förderverein der Schulen in Moordeich und Varrel hat die Schule nun mit CO₂-Messgeräten ausgestattet. „Das ist eine nachhaltige Anschaffung“, freute sich die kommissarische Schulleiterin Hella Hübner über die neuen Geräte. Steige der CO2-Gehalt in der Luft, nehme die Leistungsfähigkeit ab. Deshalb werbe auch die Gemeindeunfallversicherung seit Jahren für den Einsatz solcher Geräte.

Ein Gerät hatte der Förderverein vorab bereits zum Testen bestellt. Dieses wurde in einer vierten Klasse eingesetzt, sodass dort bereits erste Erfahrungen gesammelt werden konnten. „Das war wirklich interessant“, erzählt Lehrerin Julia Rüther. Teilweise habe man viel länger lüften müssen als gedacht, um wieder auf gute Werte im Klassenraum zu kommen. Ständig auf das Display des Geräts schauen müssen die Lehrer aber nicht: Wenn die Kohlenmonoxid-Konzentration im Raum einen kritischen Wert erreicht, meldet sich das Gerät mit einem Piepton.

„Man hat eine bessere Kontrolle“, zieht auch Hella Hübner ein positives erstes Fazit. Dazu komme, dass coronabedingt die Schüler im Moment ja nur in Halbgruppen unterrichtet würden. Durch die Geräte habe man festgestellt, dass auch bei halber Personenzahl im Klassenraum das einmalige Lüften für fünf Minuten nach 20 Minuten Unterricht nicht ausreiche. „Wir sind froh, dass wir die Geräte dank des Fördervereins nun haben“, sagt die kommissarische Schulleiterin deshalb.

Knapp 1000 Euro hat der Förderverein nach Auskunft seines Vorsitzenden Hermann Josef Meyer in die Anschaffung der zehn mobilen Messgeräte investiert. Damit können nun alle acht Klassenräume der Grundschule und das Lehrerzimmer ausgestattet werden, ein Gerät dient als Ersatz. „Die Geräte erhöhen die Sicherheit“, sagt Meyer. Die Lise-Meitner-Schule und die Grundschule Moordeich, die der Förderverein ebenfalls unterstützt, verfügen bereits über ähnliche Geräte. Dem Förderverein sei es wichtig gewesen, dass auch die Grundschule Varrel entsprechend ausgestattet ist.

Bestellt hat der Förderverein die Messgeräte schon im Herbst, die Anschaffung war laut Meyer schon länger geplant. Finanziert werden konnten sie letztendlich nun aber durch eine Spende, die der Förderverein aus dem Verkauf des Stuhrer Adventskalenders bekommen hat. Bei der Aktion der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu), der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big), des Unternehmerinnenforums Stuhr (Ufo) und der Gemeinde Stuhr gehörte dieses Mal auch der Förderverein zu den Begünstigten aus dem Verkaufserlös und konnte sich so Anfang Februar über 3500 Euro freuen.