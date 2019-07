Baden bis Mitternacht: Im Weyher Freibad holten sich 700 Besucher eine Abkühlung nach dem aufgeheizten Freitag. (Vasil Dinev)

Weyhe-Kirchweyhe. Schwimmen, Springen und Rutschen bis in die Nacht hinein – wenn das nicht nach einem perfekten Urlaubstag klingt? Genau dieses Vergnügen erlebten am Freitagabend die rund 700 Besucher beim ersten Moonlight-Schwimmen in dieser Saison im Weyher Freibad.

Dass man für den ersehnten Sprung ins kühle Nass zunächst vor der Kasse Schlange stehen muss, ist in diesem Sommer keine Seltenheit. So nahmen auch die abendlichen Besucher diese kurze Wartezeit mit Geduld in Kauf. Umso verlockender war doch die Aussicht auf ein paar Bonus-Stunden im Schwimmbad. Wie schon im vergangenen Jahr öffnete das Freibad um 21 Uhr erneut die Türen und lud zum verlängerten Badespaß bis Mitternacht ein. „Die Voraussetzungen waren mit den hohen Temperaturen um die 30 Grad über mehrere Tage und der Aussicht auf eine weitere tropische Nacht jetzt erstmals in dieser Saison gegeben, sodass wir relativ kurzfristig das beliebte Moonlight-Schwimmen auf die Beine stellen konnten“, berichtete Betriebsleiter Markus Kuske. Die kurze Vorlaufzeit reichte aber dennoch, um das THW und das Jugendhaus Trafo mit ins Boot zu holen. Während sich Erstgenanntes erneut um die stimmungsvolle Beleuchtung im Bad kümmerte, sorgte das Jugendhaus-Team für die passenden sommerlichen Hits. Dazu bot das Bistro Crossini extra an diesem Abend Cocktails an.

„Heute soll wirklich das verlängerte Schwimmvergnügen und die besondere Atmosphäre im Vordergrund stehen – dafür brauchen wir kein weiteres Entertainmentprogramm“, meinte der Freibad-Chef. Mit dem Moonlight-Schwimmen möchte er neben Familien und Jugendlichen auch diejenigen ansprechen, die es sonst vielleicht noch nicht ins Freibad geschafft haben. So tummelten sich an diesem Abend neben den vielen Saisonkarten-Schwimmern auch etliche auswärtige Gäste in den verschiedenen Becken, die mit einer angenehmen Temperatur von rund 25 Grad dennoch für eine wohltuende Abkühlung an dem Hitzetag sorgten.

„Wir hatten heute Nachmittag Training, deshalb passt es uns sehr gut, dass wir heute Abend noch zum Schwimmen gehen können“, berichteten Maiko und Jannis (12 und 13 Jahre) aus Weyhe. Auch Lara (15) und Tina (16) freuten sich über den verlängerten Badespaß. „Wir waren zwar heute schon bei uns im Garten im Pool, aber eine Abkühlung im Freibad ist doch etwas anderes. Es wäre toll, wenn das Schwimmbad in den Sommerferien immer so lange geöffnet hätte“, wünschten sich an diesem Abend nicht nur die beiden Teenager aus Weyhe.

„Klar wird dieser Wunsch immer wieder an uns herangetragen, aber personell können wir das einfach nicht leisten. Und anders als andere Bäder in der Umgebung haben wir schließlich schon zwölf Stunden am Tag geöffnet“, konterte Markus Kuske.

Aber zumindest schließt er ein weiteres Moonlight-Schwimmen in dieser Saison nicht aus. „Wenn die Wetterprognosen stimmen, werden wir es sicherlich nochmal kurzfristig machen“, kündigte er an. Die Besucherzahlen haben schließlich deutlich bewiesen, dass das abendliche Badevergnügen sehr gut angenommen wird. „Im vergangenen Jahr hatten wir auch 700 Besucher – und da lag der Termin aber außerhalb der Ferien“, so der Freibad-Chef. Er freute sich in seinem persönlichen Fazit vor allem über eine durchweg friedliche Stimmung den ganzen Abend über und „zahlreiches positives Feedback der Besucher“.