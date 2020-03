In einem Pflegeheim in Sulingen sind fünf Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, ein Mann in hohem Alter starb (Symbolbild). (Tom Weller/dpa)

Fünf Bewohner der Pflegeeinrichtung „Landhaus Barrien“ in der Sulinger Ortschaft Groß Lessen sind mit dem Coronavirus infiziert. Ein Mann in hohem Alter ohne schwere Symptome ist gestorben, wobei nicht klar ist, ob dies in Folge seiner Corona-Infizierung geschah. Vier Mitarbeiter zeigen darüber hinaus Symptome, sind aber noch nicht getestet worden.

Am Donnerstag seien Anzeichen bei Bewohnern festgestellt worden, sagte Heike Brand, Leiterin der Pflegeeinrichtung, auf Nachfrage. Eine Ärztin habe daraufhin Abstriche von sechs Bewohnern genommen. Am späten Freitagnachmittag lagen die Testergebnisse vor: In fünf Fällen wurde das Coronavirus nachgewiesen. Die Ärztin habe die Ergebnisse an das Gesundheitsamt übermittelt, schildert Brand. Telefonischer Kontakt sei erst am Sonnabend zustande gekommen.

Heike Brand betont, dass die Hygienevorschriften durchweg eingehalten worden seien. „Wir hatten, sobald es die ersten Symptome gab, alle Bewohner isoliert“, sagt sie. Bereits seit dem 12. März herrscht im Landhaus Barrien ein Besuchsverbot, noch bevor die Vorgabe vom Landkreis kam. „Leider“, sagt Brand, konnte auch das die Einrichtung nicht vor dem Virus schützen. Wie es sich im Haus verbreiten konnte, sei nicht mehr nachzuvollziehen, die Leiterin der Pflegeeinrichtung mit derzeit 35 Bewohnern möchte auch niemanden verurteilen. Denn in keinem Fall unterstellt sie Absicht. „Man steckt nicht drin, man weiß nicht, wer Träger ist.“ Auszuschließen sei nicht, dass sich der Erreger auch vor der Abriegelung von der Außenwelt schon in der Einrichtung befunden haben könnte.

Auch vier Pflegekräfte zeigen inzwischen Symptome, sieben weitere Mitarbeiter befinden sich zunächst in einwöchiger, vom Gesundheitsamt angeordneter Quarantäne. Personal, das derzeit spürbar fehlt, sagt Brand. Gerade weil die permanente Einzelbetreuung auf den Zimmern den Pflegekräften zusätzlich einiges abverlangt. „Meine Mitarbeiter arbeiten bis zum Äußersten“, sagt sie. Die Leistung ihres Teams mache sie stolz. „Was die da rocken: Hut ab.“

Doch die Anerkennung werde von offizieller Stelle nicht immer gezeigt. Beim Telefonat mit dem Gesundheitsamt am Sonnabend ist Heike Brand nach eigenen Aussagen „mit Vorwürfen überhäuft“ worden wegen der angeblich verzögerten Meldung der Fälle. „Ich erwarte, dass man in so einer Situation zusammenhält und nicht auch noch Vorwürfe gemacht werden.“ Kontakt auf Augenhöhe sei wahre Wertschätzung, wie sie ja derzeit flächendeckend für Menschen in medizinischen und pflegerischen Berufen gefordert wird.

Beim Landkreis sei am Freitag keine Meldung eingegangen, heißt es auf Nachfrage. Dort vermutet man, dass es am Freitag bei einem Kontaktversuch über die Telefonnummer des Gesundheitsamtes geblieben war, das bereits nicht mehr besetzt war. Außerhalb dessen Erreichbarkeit müssten Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser auftretende Erkrankungsfälle bei der Rettungsleitstelle in Diepholz melden – jedoch über die reguläre Nummer, nicht den Notruf. Auf die Frage, ob dies auch bei Pflegeeinrichtungen bekannt sei, gab es keine klare Auskunft vom Landkreis.

Die Wogen zwischen Gesundheitsamt und Pflegeeinrichtung scheinen sich derweil zu glätten. Eine Mitarbeiterin der Pflegeeinrichtung hatte Heike Brand berichtet, dass es bei einem Telefonat am Montagmorgen eine „freundliche Kommunikation“ gewesen sei. Zudem hat das Gesundheitsamt Schutzkleidung zur Verfügung gestellt, die im Moment dringend benötigt wird. Die jetzige Ausstattung reiche aber auch nur noch für vier Tage, sagt Brand. Lieferungen verzögerten sich, die Preise seien enorm gestiegen. Während eine Packung mit 50 einfachen Masken sonst fünf Euro kostete, liegt sie inzwischen bei 45 Euro, sagt Brand. Ärzte, Angehörige und Apotheken spenden bereits fleißig Schutzbedarf wie Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel, Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb bemühe sich um Unterstützung. Angehörige der Bewohner schenken Süßigkeiten, „für die Nerven der Mitarbeiter“, sagt Brand, die sich für die Hilfe bedankt. Schutzausrüstung werde aber weiterhin gebraucht.

„Ich hoffe, wir haben alles getan“, sagt Brand. Die Situation sei für die 40 Pflegekräfte auch eine enorme psychische Belastung. Die Angst, andere anzustecken, sei immer da.