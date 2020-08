Bis zu einem negativen Coronatest müssen Reiserückkehrer aus Risikogebieten in Quarantäne bleiben (Symbolbild). (Jean-Christophe Bott/DPA)

Der Landkreis Diepholz hat am Mittwoch fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Damit gibt es derzeit 13 akute Corona-Fälle im Kreisgebiet. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Infizierten beläuft sich nunmehr auf 531.

Laut Kreisverwaltung ist aktuell vermehrt festzustellen, dass sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten entgegen ihrer Pflicht nicht beim Gesundheitsamt melden. Nach dem Infektionsschutzgesetz stelle dies eine Straftat dar und kann mit bis zu 25 000 Euro Strafe geahndet werden. Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind verpflichtet, sich auf das Coronavirus testen zu lassen und sich beim Gesundheitsamt unter 0 54 41 / 9 76 18 01 oder per E-Mail an reiserueckkehrer@diepholz.de zu melden, so die Verwaltung. Bis zum Erhalt eines negativen Testergebnisses haben sie sich in Quarantäne zu begeben. Währenddessen ist es nicht gestattet, Besuch von Menschen zu empfangen, die nicht dem eigenen Hausstand angehören, auch Besuche durch Verwandte sind nicht erlaubt.