Fünf weitere Corona-Neuinfektionen hat der Landkreis Diepholz am Montag vermeldet (Symbolbild). (Tom Weller/DPA)

Landkreis Diepholz. Fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis Diepholz an diesem Montag gemeldet. Eine der Neuinfektionen betrifft die Seniorenresidenz „Haus am Richtweg“ in Weyhe, wo laut Kreisverwaltung unter den Bewohnern ein weiterer, positiver Corona-Befund festgestellt worden ist. Damit sind gegenwärtig noch 91 Kreisbewohner nachweislich mit dem Virus infiziert. Insgesamt hat der Landkreis bisher 4124 bestätigte Corona-Fälle überhaupt verzeichnet. Aktuell befinden sich 396 Menschen im Landkreis Diepholz in Quarantäne. Dazu zählen sowohl alle bestätigten Fälle als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Testergebnis noch aussteht. 3958 Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. 75 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Corona verstorben. In den Kliniken werden zurzeit zehn Patienten mit Corona-Verdacht oder laborbestätigter Infektion behandelt. Ein Patient wird intensivmedizinisch versorgt und beatmet. Der Inzidenzwert für den Landkreis Diepholz, der auch online unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen einsehbar ist, liegt laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt bei 55,3 (Stand Montag, 9 Uhr).