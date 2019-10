Fünfergruppe geht auf zwei Männer los

Die Polizei sucht nach Zeugen für die Angriffe auf zwei Männer (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Moordeich. Zwischen 1.40 und 2 Uhr am Sonnabend sind in Moordeich im Bereich der Straße Schweinekamp/Pablo-Picasso-Straße zwei Männer von einer fünfköpfigen Gruppe angegriffen worden. Das teilt die Polizei mit. Dabei wurde dem einen Opfer zunächst das Fahrrad weggenommen. Als der Mann sein Eigentum zurückforderte, schlugen die Täter gemeinschaftlich mit Fäusten auf das Opfer ein. Während der körperlichen Auseinandersetzung eilte ein Freund des Opfers zur Hilfe und wurde unvermittelt von einem der Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Erst als ein Zeuge sein Haus mit einer Taschenlampe verließ, ließen die Täter von den Männern ab. Wenig später zuhause in Stuhr angekommen, wurden die Opfer erneut von drei der fünf Täter aufgesucht und mit massiven Fahrradschlössern angegriffen. Nach lauten Hilferufen der Opfer wendeten sich die Angreifer ab. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter 04 21/ 8 06 60 zu melden.