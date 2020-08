Vor dem Landgericht Verden ist ein 26-Jähriger zur einer Haftstrafe von fünf Jahren und zwei Monaten wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden (Symbolbild). (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Wegen zwölffachen sexuellen Missbrauchs von Kindern, davon in sieben schweren Fällen, ist ein 26-Jähriger aus der Gemeinde Weyhe am Donnerstag zu fünf Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die große Jugendkammer des Landgerichts Verden hielt ihm sein umfassendes Geständnis zugute, das den beiden Opfern eine Aussage im Prozess erspart hatte. Eine geringere Gesamtstrafe sei jedoch aus diversen Gründen „undenkbar“ gewesen, hieß es.

Mit dem Strafmaß entsprach die Kammer dem Vernehmen nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Nebenklage soll sechs Jahre Gefängnis, die Verteidigung vier Jahre gefordert haben. Die Plädoyers waren, wie berichtet, unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten worden. Dies traf auch für die Einlassung des Angeklagten sowie für die Erläuterung des Sachverständigengutachtens zu. Entsprechend wenig wurde dazu in der mündlichen Urteilsbegründung erwähnt.

Nach den Feststellungen hat sich der Mann in einem „ganz erheblichen“ Tatzeitraum von August 2018 bis Februar dieses Jahres in nachweisbar zwölf Fällen an den beiden Töchtern seiner Schwester vergangen. Sieben Fälle erfüllen den Verbrechenstatbestand, wobei die Mindeststrafe bei zwei Jahren liegt. Die heute fast 13 und elf Jahre alten Mädchen, von denen eines besonders häufig zum Opfer wurde, wussten offenbar bis zuletzt nichts davon, dass auch die jeweils andere vom Onkel missbraucht wurde.

Zwischen dem gebürtigen Bremer und seiner Schwester soll lange Zeit kein oder kaum Kontakt bestanden haben. Erst 2018 sei es wieder zu einer „großen Annäherung“ der Geschwister gekommen. Der Mann sei in der Folgezeit bei der Familie ein- und ausgegangen und ein „gern gesehener Gast“ gewesen, der mit Geschenken nicht geizte. Er habe das Vertrauen der Familie „ausgenutzt“ und die Kinder nicht nur in seiner eigenen Wohnung missbraucht, sondern auch im Kinderzimmer der Mädchen – „ihrem unmittelbaren Rückzugsort", wie der Vorsitzende Richter Lars Engelke betonte.

Der Angeklagte, der sich selbst angezeigt hatte, sei von Anfang an „teilgeständig“ gewesen. Er habe dann in der Hauptverhandlung ein „vollumfängliches“ und „glaubwürdiges“ Geständnis mit „einer Menge an Details“ abgelegt, sagte Engelke weiter. Dieses Geständnis sei schließlich auch „ganz massiv“ zugunsten des Mannes gewertet worden. Andernfalls wäre eine ganz andere Strafe dabei herausgekommen. Doch auch wenn er den Mädchen damit das Erscheinen vor Gericht und eine „weitere Traumatisierung“ erspart habe – bei der Strafzumessung hätten die negativen Aspekte deutlich überwogen. Und keine der schweren Missbrauchstaten habe sich gar, was nach dem Gesetz möglich wäre, als „minderschwerer“ Fall einstufen lassen.

An dieser und an einer späteren Stelle flocht der Richter knappe Angaben zum Sachverständigengutachten ein. Danach könnte bei dem Angeklagten eine „Störung der Sexualpräferenz“, eventuell eine pädophile Tendenz vorliegen. Auch eigene Missbrauchserfahrungen in der Kindheit und eine Entwicklungsstörung kämen in Betracht. All dies habe aber „keinen psychischen Krankheitswert“ ergeben und auch nicht zur Annahme der eingeschränkten Schuldfähigkeit geführt. Engelke: „Der Angeklagte hat als voll schuldfähig zu gelten.“

Zu seinen Lasten sprächen vor allem auch „eine Vielzahl an Handlungsmodalitäten“, die Vorgehensweise, bei der eine „regelrechte Strategie“ erkennbar sei, und nicht zuletzt die psychischen Folgen für die Kinder. Diese hätten auch lange Zeit in dem Zwiespalt gelebt, der durch das „Schweigegelübde“ des Onkels entstanden sei. Der Mann soll in seiner Einlassung allerdings bestritten haben, dass er den Mädchen gegenüber drohte, er werde sich das Leben nehmen, wenn sie jemandem von den Geschehnissen erzählten.

Das Gericht setzte für die Taten Einzelstrafen zwischen drei Jahren und neun Monaten sowie acht Monaten an. Unterm Strich kamen rund fünf Jahre heraus. Direkt nach Urteilsbegründung und nach kurzer Rücksprache mit seinem Verteidiger nahm der Angeklagte seine Maske ab und rückte sich das Mikrofon zurecht: Er verzichte auf die Einlegung eines Rechtsmittels und nehme das Urteil an. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft wollte sich diesbezüglich noch nicht äußern. Rechtskräftig wurde das Urteil daher auf der Stelle nicht.