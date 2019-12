Bilden jetzt das Team der Hausarztpraxis in Heiligenrode: Başak Bizer und Piet Lueßen. (Braunschädel)

Stuhr-Heiligenrode. Einige Veränderungen stehen in der Heiligenroder Hausarztpraxis von Piet Lueßen an. Zum Jahresbeginn verlässt die Diabetologin Nina Hartmann die Einrichtung an der Heiligenroder Straße 37. Sie lässt sich mit einer eigenen Diabetes-Praxis am Löwenzahnweg wenige Kilometer weiter in Neukrug nieder. Ihren Platz als Hausärztin übernimmt ab 2. Januar die Internistin und Gastroenterologin Başak Bizer.

Dabei ist Bizer keine Unbekannte für die Patienten der Praxis. In Schleswig-Holstein aufgewachsen, studierte die heute 41-Jährige in Kiel Medizin. Später zog sie dann nach Bremen. In der Hansestadt arbeitete sie in verschiedenen Krankenhäusern. Zuletzt war Bizer als Oberärztin am Klinikum im Rotenburg tätig. Ihre Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin absolviert sie dann von Mitte 2017 bis ins Jahr 2018 bereits in der Praxis von Lueßen und Hartmann in Heiligenrode. „Einige Patienten kennen mich schon“, berichtet Bizer, die mittlerweile auch in Heiligenrode wohnt.

Mit dem Wechsel in der Praxis soll sich vor allem die Situation für die Patienten verbessern, berichtet Piet Lueßen. Warteschlangen bis auf die Straße, überfüllte Parkplätze und Schwierigkeiten bei der Terminvereinbarung, die es laut Lueßen gegeben hat, sollen der Vergangenheit angehören. „Wir waren teilweise über Stunden telefonisch nicht erreichbar“, erzählt der Mediziner über die Belastung in der Hausarztpraxis, in der er seit dem Jahr 2008 arbeitet.

Damals wirkte Lueßen noch mit seinem Vorgänger Volker Thienemann zusammen. Mit Beginn des Jahres 2009 stieß dann Hartmann zu dem Team. „Anfangs waren wir zu dritt. Dann haben wir zehn Jahre zu zweit weitergemacht“, berichtet Lueßen über die Entwicklung der Praxis, deren Bestehen noch viel weiter zurückgeht. Jetzt geschehe eine „Vermehrung durch Teilung“, sagt Piet Lueßen in Anlehnung an die Zellteilung in der Biologie.

„Für die Patienten ändert sich im Grunde nichts“, möchte Lueßen Gerüchten und Befürchtungen entgegentreten. So werden die Patienten, die vor Ort hausärztlich behandelt wurden, auch weiterhin betreut. Lediglich die Patienten mit starker Diabetes müssen für ihre spezielle Behandlung in die neue Praxis der Diabetologin Hartmann nach Neukrug fahren. „Die meisten Patienten kommen sowieso mit dem Auto“, hat Lueßen beobachtet. Er hält die Veränderung für zumutbar. „Der Weg ist überschaubar“, so der Hausarzt.

Wichtig ist für Lueßen nun die Ausweitung der hausärztlichen Möglichkeiten mit seiner neuen, gleichberechtigten Praxispartnerin. „Wir hatten mehr Bedarf, als wir befriedigen konnten“, blickt er zurück. Seine Patienten kommen dabei nicht nur aus Heiligenrode, sondern auch aus Groß Mackenstedt, Fahrenhorst, Seckenhausen und Brinkum. Aber auch aus Nordwohlde und dem Bassumer Bereich sowie bis nach Huchting hinein kommen die Patienten nach Heiligenrode.

Mit Başak Bizer habe er nun eine „top ausgebildete Kollegin“ an seiner Seite, freut sich Lueßen. Durch die Unterstützung sollen sich vor allem die Wartezeiten für die Patienten verringern. „Das ist das Ziel“, betont Lueßen. So sollen auch die Sprechstunden teilweise umstrukturiert werden. In den Morgenzeiten sollen offene Sprechstunden ohne Terminvereinbarung für akute Fälle ausgetestet werden. Auch die Erweiterung der Zeiten am Nachmittag steht zur Diskussion, berichtet Lueßen.

Aber nicht nur die Wartezeiten sollen mit der Veränderung in der Praxis entspannter werden. Mit Başak Bizer kommen auch neue Kompetenzen nach Heiligenrode. So verfügt die Ärztin als ausgebildete Gastroenterologin über viel Wissen bei Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes. Außerdem sollen vermehrt Ultraschall-Untersuchungen möglich sein. „Wir wollen auch Kontrastmittel-Sonografie mittelfristig anbieten“, blickt Bizer in die Zukunft. „Wir können aber nicht die Position eines Facharztes ausfüllen“, betont Lueßen.

Außerdem hätten einige Patienten den Wunsch, von einer Frau behandelt zu werden, berichtet Piet Lueßen über einen weiteren Vorteil der Veränderung in der Praxis. „Ich habe bisher noch keine negativen Kommentare bekommen“, erzählt er. Und auch Bizer freut sich auf die neue Stelle in der Praxis von Lueßen, mit dem sie auch privat befreundet ist. „Es wird sehr positiv aufgenommen“, sagt die Ärztin. Für sie gelte es dann ab kommendem Jahr, einen eigenen Patientenstamm aufzubauen.