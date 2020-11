Hoch geht es bei der Mission des Stuhrer Nabu hinaus. (Vasil Dinev)

Stuhr-Heiligenrode. Damit Vögel und Insekten im anstehenden Winter einen wohligen Unterschlupf und damit einen optimalen Platz zum Nisten finden können, kamen am Sonnabend trotz Corona knapp zehn Mitglieder vom Naturschutzbund (Nabu) Stuhr zu einem Arbeitseinsatz in Heiligenrode zusammen. Auf dem Programm standen sowohl das Beschneiden von Kopfweiden als auch die Reinigung und Reparatur von diversen Nistkästen.

„Die Tiere nehmen keine Rücksicht auf Corona“, erklärt Bernhard Helmerichs, der innerhalb des Ortsvereins für die Biotopbetreuung und die Obstbaumwiesen zuständig ist. Damit verdeutlicht er zugleich, dass die erforderlichen Herbstarbeiten hinsichtlich der Überwinterung der Tiere in der Gemeinde trotz Abstandsregelungen und Kontaktbeschränkungen erledigt werden sollten. „Wir sind ganz coronakonform nur mit vier Personen aus zwei Haushalten im Einsatz“, fügt er mit Blick auf seine reduzierte Mannschaft hinzu.

Seit rund 30 Jahren kümmert sich der Nabu Stuhr im zwei- bis dreijährigen Rhythmus an drei Standorten in Heiligenrode um den Kopfweidenschnitt. So machten sich die Naturschützer um Bernhard Helmerichs auch an diesem Herbsttag auf, um ausgestattet mit einer Motorsäge die Kopfweiden vor Ort zu scheiteln. Das bedeutet, dass zunächst alle Triebe entfernt werden. „Das ist zum einen notwendig, um die Kopfweiden in ihrer Form zu erhalten und gleichzeitig den Vögeln und Insekten weiterhin Nischen und Unterschlupf bieten zu können. Außerdem bleibt so ihr natürlicher Lebensraum erhalten“, berichtet der Verantwortliche. Die hohlen, dichtstämmigen Weideflächen eignen sich laut seiner Aussage besonders als Refugium für Käfer und Höhlenbrüter. „Das Spannende an unserer Arbeit zum Erhalt des Artenschutzes ist, dass man immer wieder etwas Neues lernt und sich so weiterbildet“, sagt Bernhard Helmerichs während der verdienten Pause vor dem Heiligenroder Backhaus, wo die fleißigen Arbeiter von Viola Dahnken vom ortsansässigen Ortsverein mit Kaffee und Butterkuchen versorgt wurden.

Von dort aus zog außerdem Gerhard Hoppe mit seiner Arbeitsgruppe in das angrenzende Waldgebiet, um die inzwischen in die Jahre gekommenen Nistkästen auszutauschen. Insgesamt betreut der Nabu Stuhr in der gesamten Gemeinde circa 550 Nistkästen. Viele Kästen seien inzwischen zu klein, die Aufhängung marode. Dazu sei der Specht häufig dafür verantwortlich, dass einzelne Brutstätten komplett zerstört sind.

„Durch unsere Kästen wird die Wohnungsnot der Vögel gelindert, da es in bewirtschafteten Wäldern kaum noch natürliche Baumhöhlen für Vögel gibt“, erklärt Gerhard Hoppe das Anliegen des Nabu. Nutznießer seien unter anderem Kleiber, Kohl- und Blaumeisen, Baumläufer, Hohltauben und Waldkäuze. Bei ihrem alljährlichen Kontrollgang stoßen die Nabu-Mitglieder immer wieder auf die eine oder andere Überraschung. „Nachdem wir ordnungsgemäß angeklopft haben, wurden wir schon von Fledermäusen und Eichhörnchen begrüßt. Dazu haben wir Wespen und Hornissen vorgefunden, die sich häuslich eingerichtet hatten. Und in einem Hohltaubkasten, in dem eine Dohle genistet hatte, haben wir mehrere Centstücke gefunden. Vielleicht wollte sie uns als Anerkennung unserer Arbeit ihre Miete bezahlen“, berichtet Rita Wolff lachend von ihren Erfahrungen.

Derweil beobachtet sie, wie Michael Hoppe auf der Leiter eine weitere Erle erklimmt, um auf einer Höhe von gut drei Metern einen vorhandenen Nistkasten abzunehmen. An gleicher Stelle hängt er anschließend den neuen auf. Jeder benutzte Nistkasten wird von den Nabu-Mitgliedern genauestens unter die Lupe genommen. „Wir führen eine genaue Statistik darüber, wer in welchen Kästen überwintert und genistet hat“, sagt Gerhard Hoppe. Die Nestform und die Nistmaterialien geben diesbezüglich den erforderlichen Aufschluss. „Anhand der Dokumentation können wir gleichzeitig den Bedarf ermitteln und gegebenenfalls neue Schlafplätze schaffen“, ergänzt er. Die neuen Nistkästen, die bevorzugt an robusten Eichen, Erlen und Eiben angebracht werden, unterscheiden sich nicht nur durch die Größe der Öffnungen, sondern auch durch ihr äußeres Erscheinungsbild. Gerhard Hoppe: „Wir haben auch dieses Mal die Kindergärten und Schulklassen mit einbezogen, die die Kästen für uns bemalt haben.“