Pastor Detlef Korsen zeigt in das Innere der Brinkumer Orgel, die normalerweise von außen verkleidet ist. (Michael Galian)

Stuhr-Brinkum. Pfeife an Pfeife reiht sich in der großen Orgel auf der Empore aneinander. Derzeit ist der Blick auf das Innere des imposanten Instruments in der evangelischen Kirche in Brinkum frei, denn die Orgel wird aktuell grundgereinigt. Und dafür müssen alle der rund 1470 Pfeifen entnommen werden. „Die Pfeifen werden alle von innen und außen gereinigt“, erzählt Tilmann Daewel von der Firma Orgelbau Claus Sebastian aus Geesthacht, die sich darum kümmert. Zunächst würden alle Pfeifen trocken abgesaugt und anschließend trocken nachgewischt werden. Für die Innenseite werden dabei normale Pfeifenputzer, Flaschenreiniger oder auch Pinsel verwendet. Wenn alle Pfeifen sauber und auch die Windladen sowie die Mechanik vom Staub befreit sind, werden die Pfeifen abschließend wieder in das Instrument gesetzt.

Und die sind durchaus unterschiedlich groß: Zwischen einem Zentimeter und 4,80 Metern lang sind die Pfeifen des Instruments. Die meisten in der Brinkumer Orgel, die 1957 in der Wilhelmshavener Orgelbauwerkstatt von Alfred Führer entstanden ist, bestehen aus einer Blei-Zinn-Legierung. „Umso größer die Pfeife, desto tiefer der Ton“, erklärt Daewel. Von dem Instrument ist auch Brinkums Pastor Detlef Korsen begeistert. „Das besondere ist, dass man nur Strom braucht, um die Luft in den Blasebalg zu bekommen. Ansonsten geht alles mechanisch“, erzählt Korsen, den auch die Bandbreite des Instruments fasziniert. Die Pfeifen sind in Registern angeordnet, die jeweils eine Klangfarbe umfassen, jede einzelne Pfeife hat dabei eine andere Tonhöhe.

Technik wird kontrolliert

Auch die Technik kontrolliert Tilmann Daewel, der zusammen mit zwei Kollegen an der Brinkumer Orgel arbeitet, noch einmal auf ihre Funktionstätigkeit. „Auch bei einer Orgel gibt es immer mal ein paar Verschleißteile“, sagt der Orgelbauer. Im Fall des Brinkumer Instruments seien diese aber minimal gewesen. Wenn dann wieder alles an seinem Platz ist, muss die Orgel wieder neu intoniert werden. „Es wird alles wieder gestimmt“, erzählt der Orgelbauer. Dabei dauere es auch schon mal ein paar Tage, bis alle Klangkorrekturen vorgenommen seien und die Schlussstimmung erfolgt ist.

Normalerweise muss eine Orgel wie die in der Brinkumer Kirche etwa alle 20 Jahre grundgereinigt und neu intoniert werden. Dass das Instrument nun bereits nach kürzerer Zeit schon wieder gereinigt werden muss, hängt mit der umfangreichen Renovierung der Kirche in den vergangenen Jahren zusammen. „Turnusmäßig wäre die Orgel noch nicht dran gewesen“, erzählt Willi Waßmann, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Denn zuletzt war die Orgel erst 2008 grundgereinigt worden. „Bei den Renovierungsarbeiten ist aber auch geschliffen worden“, sagt Waßmann. Dabei habe die Orgel offenbar trotz Schutzvorkehrungen etwas Staub abbekommen. Deswegen habe der Orgelrevisor, der regelmäßig das Instrument überprüft und nun nach den Renovierungsarbeiten vor Ort war, um sich ein Bild vom Zustand der Orgel zu machen, ihnen angeraten, mit der nächsten Grundreinigung nicht mehr allzu lange zu warten. „Und das passte jetzt, weil wir gerade wegen der Corona-Pandemie eh geschlossen haben“, erklärt Waßmann.

Seit Ende Januar sind Tilmann Daewel und seine Kollegen bereits dabei, die umfangreiche Grundreinigung des Brinkumer Instruments vorzunehmen. Mehrere Wochen arbeiten die Orgelbauer daran. Etwa 18.500 Euro kosten die Arbeiten insgesamt, die Landeskirche bezuschusst das Ganze mit 5500 Euro. „Wir haben noch ein wenig Rücklagen aus dem Kirchenhaushalt“, erzählt Waßmann über die restliche Finanzierung. Diese würden aber nicht ausreichen, um das Projekt komplett zu stemmen. Deswegen plant der Kirchenvorstand, zu speziellen Anlässen in der Kirche nach der Öffnung auch noch mal den Klingelbeutel rumzureichen. Bis Ende Februar könnte, wenn alles nach Plan läuft, die Grundreinigung fertig und die Orgel wieder einsatzbereit sein. Dann könnte auch die Kirche wieder öffnen, wenn es die Pandemie zulässt.