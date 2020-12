Birthe Dahms nimmt Abstriche für den PCR-Test. Vor Weihnachten wollen viele Gewissheit, sich nicht angesteckt zu haben. (Vasil Dinev)

Ein Banner am Zaun der Gaststätte „Zum Waldkater“ an der Syker Straße in Weyhe sorgt bei Autofahrern immer wieder für einen Moment der Verwunderung. Das Speisen ist dort derzeit natürlich nicht möglich. Dafür aber bietet die Tierarztpraxis Windhorst aus Vechta vor der Gaststätte freiwillige Corona-Tests an. Klingt zunächst ungewöhnlich, aber: „Die Praxis hatte freie Laborkapazitäten“, erklärt Birthe Dahms, die gemeinsam mit einer Aushilfe der Tierarztpraxis die Teststation betreut. Die 26-Jährige selbst ist Zahnärztin. Seit November ist sie fertig mit der Ausbildung, wird im Januar in eine zahnärztliche Gemeinschaftspraxis in Syke einsteigen. Noch lebt sie in Vechta, und so war auch der Kontakt zur Tierarztpraxis Windhorst zustande gekommen, die neben einer Teststation in Vechta noch einen zweiten Standort eröffnen wollte. Das ausgebildete Personal bereitet die Proben im Labor auf, dort läuft auch der PCR-Test ab, der das Erbgut des Virus nachweisen kann. Birthe Dahms betont: „Es ist völlig irrelevant, ob ein humanmedizinisches oder tiermedizinisches Labor das macht. Der Test ist immer derselbe.“

Gewissheit vor Weihnachten

Seit vergangener Woche nimmt das Zweierteam von 9 bis 12 Uhr Abstriche aus Rachen und Nase der Kunden. Anschließend geht es zurück nach Vechta, wo die Proben im Labor untersucht werden. Eine Registrierung vorab online unter www.tierarztpraxis-windhaus.de ist möglich, Kurzentschlossene seien in den vergangenen Tagen aber auch immer problemlos drangekommen, sagt Dahms. Das Testergebnis liegt in der Regel in 24 bis 36 Stunden vor, kommt dann per E-Mail als PDF-Dokument an. Wer es als Nachweis für eine Auslandsreise braucht, der könne das Dokument auch auf Englisch anfordern. „Wir kriegen Anrufe von vielen, die fragen, ob sie noch vor Weihnachten kommen können“, sagt Birthe Dahms. Diejenigen haben im engen Familienkreis zum Beispiel Risikopatienten und wollen auf Nummer sicher gehen. In Vechta lassen einige Firmen ihre Mitarbeiter sogar einmal wöchentlich über die dortige Teststation der Praxis testen. Einige Pflegeeinrichtungen verlangen darüber hinaus ein vorgelegtes negatives Testergebnis, bevor sie Besuche Angehöriger erlauben.

Auch ein Rentner-Ehepaar aus Sudweyhe, das nach wenigen Minuten die Stufen vor der Überdachung der Gaststätte herunterkommt, will Klarheit. „Wir wollen Weihnachten und Neujahr auf Gran Canaria verbringen“, sagt die Frau. Die Reise hätten sie schon mehrmals wegen Corona verschieben müssen. Einen kostenlosen Test vom Hausarzt gibt es dafür nicht, sagen sie. Deshalb zahlen sie jeweils 65 Euro selbst für den freiwilligen Test. „Nach Visbek sind wir verwiesen worden und nochmal nach Twistringen. Das ist ein Himmelsgeschenk hier“, sagt die Frau.

Aber auch solche freiwillige Tests ziehen bei einem positiven Befund verbindliche Konsequenzen nach sich, wie Landkreis-Sprecherin Mareike Rein betont: „Aus Sicht des Landkreises Diepholz ist unabhängig von der Wahl der Teststelle die anschließende Begleitung bei einem positiven Befund durch fundierte Diagnostik und ärztliche Begleitung ausschlaggebend, wie sie zum Beispiel von vielen niedergelassenen hausärztlichen Praxen im Kreisgebiet sowie vom Testzentrum in Twistringen angeboten werden.“ Nur so können der Befund und die daraus resultierenden Konsequenzen unmittelbar dargestellt werden. Bei Symptomen sei generell eine ärztlich-medizinische Abklärung sinnvoll, da die Krankheitsanzeichen auch auf diverse andere behandlungsbedürftige Erkrankungen hinweisen könnten, sagt Rein weiter. Sie weist auch auf die am 17. November erlassene Allgemeinverfügung des Landkreises hin. Diese besagt, dass sich derjenige, der noch vor der offiziellen Quarantäneanordnung Kenntnis von seinem positiven Test hat, sofort in Quarantäne begeben, den Arzt und Kontaktpersonen verständigen muss.

Die Teststation in Weyhe will die Tierarztpraxis wohl noch bis in den Januar hinein aufrecht erhalten, sagt Birthe Dahms. Ihr und ihrer Helferin stehen Räume in der Gaststätte zur Verfügung, getestet wird aber stets draußen. Das, regelmäßige Tests, FFP2-Masken, Schutzanzüge, Haarnetze, Handschuhe und Visiere sollen das Team vor einer möglichen Ansteckung schützen.

Ergebnis nach 15 Minuten

Auch immer mehr Schnelltest-Stationen gibt es um die Feiertage herum im Landkreis. Die Ambulante Krankenpflege Gabriela Donath in Varrel etwa ist damit zum Beginn der Woche gestartet. Gerade für Angehörige, sagt Frank Donath vom Unternehmen, ist die Sicherheit eines negativen Testergebnisses sehr wichtig, „gerade für Weihnachten“. Nach telefonischer Absprache werden Abstriche aus Rachen oder Nase an der Varreler Landstraße 76 genommen. Nach etwa einer Viertelstunde liegt das Ergebnis per SMS vor, der Test kostet 40 Euro. Die Abstriche nehmen Chefin Gabriela Donath und die Pflegedienstleitung vor. „Beide haben dafür eine Weiterbildung gemacht“, sagt Frank Donath. Testzeiten sind Dienstag und Freitag, 13 bis 18 Uhr, und Heiligabend, 24. Dezember, von 10 bis 13 Uhr. „Wir werden die Tests wohl bis ins neue Jahr hinein anbieten“, sagt Frank Donath.

Schnelltests auf eigene Kosten der Patienten einerseits und bei konkreten Verdachtsfällen sowie vor Krankenhauseinweisungen über die Krankenkasse abgerechnete PCR-Tests andererseits gehören derzeit auch zum Praxisalltag der Hausärzte in Heiligenrode, Piet Lueßen und Basak Bizer. Nun wird die Praxis am 24. Dezember von 8.30 bis 11 Uhr ausschließlich für Schnelltests öffnen. „Wir hatten so viele Anfragen von Patienten, die Weihnachten ältere Verwandte treffen wollen“, sagt Piet Lueßen. Daraufhin habe er stets empfohlen, kurz vorher einen entsprechenden Schnelltest zu machen. Nur wo, darauf hatte er so schnell keine Antwort parat. Also wurde die Praxis selbst zur Anlaufstelle. Der schlechte Ruf, den Schnelltests oft genießen, stammt laut Lueßen von den zunächst und inzwischen meist nur noch ergänzend eingesetzten Antikörper-Schnelltests. Dort sei es vermehrt zu Falsch-Positiv-Ergebnissen gekommen. Die Sicherheit von Antigen-Schnelltests, wie auch er sie nutzt, liege aber bei 92 bis 96 Prozent. Seine eingesetzten Schnelltests identifizieren 19 von 20 Corona-Infektionen. „Besser geht immer“, sagt der Arzt. Wenn jedoch die Ausbreitung von Infektionen mit hoher Verlässlichkeit auch von freiwilliger Seite, ohne konkreten Verdachtsfall also, vermindert werden könne, dann sei schon viel gewonnen. Wer am 24. Dezember zur Hausarztpraxis an der Heiligenroder Straße 37 kommt, der muss etwa eine Viertelstunde auf sein Ergebnis warten, das noch vor Ort mitgeteilt wird. Pro Schnelltest berechnet die Praxis 35 Euro. Dass sie das machen muss, bedauert Lueßen. „Aber das ist juristisch der Stand der Dinge.“

Der Landkreis Diepholz weist grundsätzlich auch noch einmal darauf hin, dass ein Test auf eine Covid-19-Infektion immer nur eine Momentaufnahme abbildet und nicht darstellen kann, ob eine Infektion im Zeitraum zwischen Abstrich und dem Vorliegen des Testergebnisses erfolgt ist. „Personen, die sich freiwillig testen lassen, sollten sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst sein, sich in häusliche Isolierung zu begeben und zunächst den PCR-Test abzuwarten. Insofern bietet ein negatives Testergebnis lediglich eine Sicherheit für den Moment und stellt insbesondere mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest keinen Freifahrtschein dar“, betont Mareike Rein.