Vom Anzug ins Fußballtrikot geht es für die Spieler von Schalter 04 in "Auf uns". (vad)

Weyhe-Kirchweyhe. „Auf uns“ – bei diesen zwei Wörtern fühlt sich der eine oder andere vielleicht an das Jahr 2014 erinnert, als Deutschland Fußballweltmeister wurde. Das Lied von Andreas Bourani war der offizielle WM-Hit, bis heute können viele den Text mitsingen. Seit Kurzem ist „Auf uns!“ auch der Titel der neuen Komödie im Weyher Theater, geschrieben von Kay Kruppa und Frank Pinkus. Die sechs Charaktere auf der Bühne nehmen ihre Zuschauer mit in die Welt des Fußballs – scheinbar, denn eigentlich geht es um so vieles mehr.

Von außen betrachtet handelt es sich um eine ganz normale Fußballmannschaft: Die Mitarbeiter der Sparkassenfiliale in Kirchweyhe treffen sich nach dem Feierabend zum Fußballspielen und vertreten ihre Zweigstelle beim wöchentlichen Betriebs-Hallenfußball-Turnier. Von der Hochstimmung während der WM in Brasilien kann jedoch absolut nicht die Rede sein. Die Mannschaft der Sparkasse mit dem schönen Namen Schalter 04 ist wahnsinnig schlecht und steht kurz von dem Abstieg.

„Ich bin nicht so der Profi. Von unserer Trainerin Renate werde ich nie eingewechselt“, wendet sich Hermes Schmid in seiner Rolle als Filialleiter Raimund an das Publikum. Während Raimund in der Firma das Sagen hat, übernimmt Putzkraft Renate (Beatrice Kaps-Zurmahr) auf dem Platz die Führung. Und alle haben Respekt vor der kleinen, drahtigen Frau. „Flaschenmannschaft“, ruft sie aus vollem Halse in die Umkleidekabine, in der sich auch die anderen Mitspieler Ecki (Marco Linke), Wolle (Marc Gelhart), Oskar (Thorsten Hamer) und Mildred, genannt Mille (Sarah Kluge) versammelt haben. „Was macht das mit dir, wenn dich die Reinigungskraft zur Sau macht?“, wendet sich Wolle zynisch an Filialleiter Raimund.

Doch noch ist der Traum vom Tore-Schießen nicht ausgeträumt, und auch Renate hat noch Hoffnung. Für Oskar geht es dabei weniger um das Gewinnen. „Pro Tor gibt es ein Bier“, freut er sich. Die Bierkiste, die er vor vier Wochen gekauft hat, ist allerdings noch immer voll. Trotz alledem geht die Mannschaft mit voller Elan in die erste Halbzeit ihres Spiels gegen Kassensturz Pattensen. „Pro Tor ein Bier, das ist das Motto von Schalter 04. Auf uns!“, brüllen die sechs ihren Schlachtruf und machen sich auf zum Spielfeld.

Nur eine Minute später kommen die sechs mit hängenden Köpfen wieder in die Kabine: Schalter 04 liegt 0:5 hinten. „Wisst ihr, wie viele Bälle ich auf mein Tor bekommen habe?“, fragt Trainerin Renate, die gleichzeitig Torhüterin ist, zornig. „Mindestens fünf“, erwidert Wolle. Gerade ist jedoch keinem der sechs zum Lachen zu Mute. Ob sich Schalter 04 bessern wird und ob sie ihren Abstieg verhindern können, ist bis zu diesem Zeitpunkt jedenfalls noch fraglich.

Während die Zuschauer weiteres über das Leben der sechs auf dem Platz erfahren, bietet das Stück auch Einblicke in ihr ganz privates Leben. So erzählt Mille davon, warum sie auch als Erwachsene noch immer stottert und warum sie mit Männern bisher nur Pech hatte. Ecki berichtet von seinem Leben mit Ehefrau Renate und wie sie ihn Zuhause unter Druck setzt. „Manchmal weckt sie mich mitten in der Nacht auf, damit ich im Bett den Fallrückzieher übe“, beklagt sich Ecki. Renate wiederum vertraut den Zuschauern an, wie sehr sie ihren Ecki liebt – das würde sie ihm aber nie selber sagen.

So schaffen Kay Kruppa und Frank Pinkus mit ihrem Stück eine Verbindung zwischen Fußballliebe und Einblicken in die Freundschaft der sechs Charaktere. „Man sollte Fußball schon mögen. Es ist zumindest hilfreich, um einige Begriffe und Namen zuordnen zu können“, war Zuschauerin Antje Damm der Meinung. Sie hatte sich das Stück gemeinsam mit ihrem Mann Karsten Damm-Wagenitz angeschaut, und beide waren sehr angetan. Nach der ersten Hälfte hatten sie Vermutungen aufgestellt, wie die Geschichte wohl weiter gehen könnte. „Wenn ich mir die Beschreibung eines Stückes durchlese, ist es mir wichtig, dass ich eine Wandlung und eine überraschende Handlung feststellen kann. Ich möchte nicht von vornherein wissen, wo die Geschichte hinführt“, erzählte Damm, deren Erwartungen erfüllt wurden. „Ich finde die Charaktere sehr liebenswert und sympathisch“, ergänzte ihr Mann.

Während die beiden Weyher schon des Öfteren das Theater besucht haben, war es für Sabine Martensen und Michael Sander eine Premiere. „Wir haben zwar schon Karten für das Weyher Theater verschenkt, waren vorher aber noch nicht selbst hier“, berichtete Martensen. „Die Karten für heute haben wir ebenfalls geschenkt bekommen, und es gefällt uns sehr gut.“ Das Stück sei locker und unterhaltsam, die Pointen seien einfallsreich. „Es gibt auch einige nachdenkliche Szenen, und in vielen Abschnitten kann man sich selbst wiederfinden“, sagte Sander. Das Stück biete einen guten Mix aus humorvollen und ernsten Szenen. „Wir sind heute zum ersten und sicherlich nicht zum letzten Mal hier“, freute sich Mertensen.