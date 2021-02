Der leicht verletzte Fußgänger musste ärztlich versorgt werden (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Moordeich. Ein 21-jähriger Mann aus Stuhr ist am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Haferflockenkreuzung in Moordeich leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 36-jähriger Bremer mit seinem Auto von der Kirchhuchtinger Landstraße nach links in die Stuhrer Landstraße abbiegen. Dabei übersah er den 21-jährigen Mann, der die Straße an der Fußgängerampel überquerte. Der Fußgänger wurde frontal von dem Auto erfasst. Aufgrund seiner Verletzungen musste er ärztlich versorgt werden.