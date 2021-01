Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Ein 81-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der Blockener Straße in Stuhr schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Fußgänger, der aber auch noch ein Fahrrad schob, um 16.24 Uhr die Blockener Straße in Höhe der Straße Stuhrer Feld überqueren. Dazu wollte er die dort vorhandene Querungshilfe nutzen. „Im Verlauf trat der Fußgänger ohne Beachtung des Fahrzeugverkehrs auf die Fahrbahn“, beschreibt die Polizei die weiteren Ereignisse. Auf der Straße wurde er von einem Auto erfasst, das von einer 42-jährigen Frau gelenkt wurde, die in Richtung B 322 unterwegs war. Der verletzte 81-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Bremer Krankenhaus gebracht.