Gästeführerin Corinna Bösche zeigt einen Druck des Ölgemäldes von Karl Krummacher aus Worpswede vom Niedersachsenhaus, das 1954 abgebrannt ist. (Gästeführung Weyhe)

Weyhe-Ahausen. Um Mörder und Brände und ein beschauliches Dorf – Ahausen – mit bewegter Geschichte soll es in der Weyher Gästeführung von Corinna Bösche am Sonnabend, 14. September, ab 15 Uhr gehen. Wie der Arbeitskreis der Gemeinde weiter mitteilt, lautete die Schlagzeile von 1954 „Das Großfeuer am Weserdeich in Ahausen“, als ein Brand dort fast die Hälfte des Dorfes vernichtete.

Eisiger Nordostwind ließ die Funken fliegen, die noch auf dem Kirchweyher Friedhof zu sehen gewesen seien. In der Gästeführung versucht Bösche mit anschaulichen Materialien das Leben von damals zu erklären. Hilfe bekommt sie dabei von Ingrid Schierenbeck, ebenfalls Weyher Gästeführerin, und von Friedrich-Arndt Wetjen aus Sudweyhe, dessen Familie aus dem kleinen Marschendorf stammt. Zur Recherche stellte er einige Fotos und ein Ölgemälde des Künstlers Karl Krummacher aus Worpswede zur Verfügung, heißt es weiter. Es zeigt das Niedersachsenhaus, das damals abgebrannt ist.

Es wird auch der Gedenkstein von Mariechen Lehmkuhl besucht, der 2004 restauriert und neu aufgestellt wurde. Er erinnert an das Verbrechen im Jahre 1924, als der Glockengießersohn Georg Otto aus Hemelingen die 22-jährige einzige Tochter der Lehmkuhls erschoss.

Eine Anmeldung zu dem circa drei Kilometer langen Spaziergang ist erforderlich und kann per E-Mail an post-boesche@web.de oder unter der Telefonnummer 0 42 94/ 79 52 20 abgegeben werden. Treffpunkt ist der Hof Bösche in der Ahauser Straße 7 in Ahausen. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt und dauert etwa anderthalb Stunden. Die Kosten betragen drei Euro pro Person.