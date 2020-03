Die Feuerwehr benötigte nur 30 Minuten für den Einsatz. (Symbolbild) (Björn Hake)

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bremer Straße in Brinkum ist in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.15 Uhr eine Gardine in Brand geraten. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr Brinkum war der Brand durch die Bewohner gelöscht worden. Dadurch mussten lediglich das Brinkumer Löschgruppenfahrzeug sowie der Kommandowagen die Einsatzstelle anfahren. Vor Ort kontrollierte der Angriffstrupp die Brandstelle mit Hilfe einer Wärmebildkamera. Laut Einsatzbericht wurde ein Bewohner vor Ort an den Rettungsdienst übergeben. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet.