Die Feuerwehr rückte nach Kirchweyhe aus (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Kirchweyhe. Die Ortsfeuerwehren Kirchweyhe und Lahausen sind am frühen Donnerstagabend um 17.27 Uhr zum Brand einer Gartenhütte an der Neusser Straße in Kirchweyhe alarmiert worden. Vor Ort brannten der Anbau einer Gartenhütte und ein Schnellkomposter, wie die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht mitteilt. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer schnell löschen. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera auf eventuell noch vorhandene Glutnester kontrolliert. Der Einsatz war für die 37 eingesetzten Kräfte nach etwa einer Stunde beendet.