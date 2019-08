Die Feuerwehr musste den Einsatzort absperren (Symbolfoto). (Björn Hake)

Stuhr-Moordeich. Wegen eines Gasaustritts sind am Montagmorgen um 8.58 Uhr die Feuerwehren Stuhr und Groß Mackenstedt an die Stuhrer Landstraße in Moordeich gerufen worden. Laut Sprecher Christian Tümena wurde bei Baggerarbeiten an einem Gebäude der Gasanschluss des Hauses herausgerissen, sodass das Gas aus der Leitung strömte. Parallel zu Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurde der Versorger alarmiert. Dieser sperrte den Hauptanschluss von der Straße ab, sodass nichts mehr austreten konnte. Im Anschluss wurde dann die Gaskonzentration im Gebäude kontrolliert. „Da keine erhöhten Werte gemessen wurden, konnte Entwarnung gegeben werden“, so Tümena. Die Feuerwehr sperrte den Einsatzort ab und stellte den Brandschutz sicher – und rückte nach einer knappen halben Stunde wieder ab.