Der Parkplatz vor dem Restaurant ist verwaist. Bis auf Weiteres steht der Betrieb bei Martens-Wulfhoop still. (Vasil Dinev)

Die Zukunft des Traditionsgasthauses Martens-Wulfhoop in Seckenhausen ist in der Schwebe. Zum Jahreswechsel hat das Betreiberehepaar Natalie und Steven Denell das Restaurant an der Wulfhooper Straße geschlossen. Nach eigenen Angaben haben sie das Gewerbe abgemeldet und das Insolvenzverfahren Anfang November eingeleitet. Es ist jedoch noch nicht eröffnet, taucht nicht bei den Bekanntmachungen des Justizportals des Bundes und der Länder auf.

„Am Ende hat es nicht gereicht. Die Kosten waren zu hoch“, erklärt Natalie Denell auf Nachfrage, wie es zu dem Entschluss kam. Auch auf der Internetseite haben die Gastronomen die Schließung inzwischen bekannt gemacht: „Wir bedanken uns für zwei wunderbare Jahre mit vielen großartigen Gästen und Momenten, die uns in Erinnerung bleiben werden“, ist dort zu lesen.

Gäste waren mit Angebot zufrieden

Im Januar 2018 übernahm Steven Denell das Gasthaus mit langer Geschichte, nachdem er dort neun Monate als Küchenchef tätig gewesen war. Das Konzept haben er und Ehefrau Natalie ein Stück weit überarbeitet. Innovative deutsche Küche nannte das Ehepaar Denell die Gerichte, die auf der Speisekarte von Martens-Wulhoop standen. „Mit einer Niedriggarmethode wurde das Essen schonend gegart“, erklärt Natalie Denell die Besonderheit der Zubereitung der Speisen. Das Angebot habe den Gästen gefallen, betont Denell, die auf die vielen positiven Bewertungen der vergangenen zwei Jahre im Internet verweist. Drei fest angestellte Mitarbeiter waren bei Martens-Wulfhoop beschäftigt, hinzu kamen Teilzeitkräfte. Sie musste das Ehepaar entlassen. In der Weihnachtszeit lief der Restaurantbetrieb mit reduzierter Besetzung weiter, ehe dann Schluss war.

„Es gibt noch keine konkreten Pläne“

Wie es mit dem 1928 errichteten Gasthaus weitergeht, ist derzeit noch unklar. Steven und Natalie Denell schließen definitiv aus, dass sie das Restaurant mit Catering-Angebot weiterführen. Der Eigentümer der Immobilie, Steffen Adam, möchte sich gegenüber unserer Zeitung nicht dazu äußern, wann und wie er von der Geschäftsaufgabe und dem eingeleiteten Insolvenzverfahren erfahren hat. Zur Zukunft der Immobilie sagt er aber: „Es gibt noch keine konkreten Pläne.“ Adam, mit dem das Gebäude in vierter Generation in Familienbesitz ist, möchte sich darum bemühen, einen möglichen Nachfolger zu finden. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass es weitergehen könnte mit dem Traditionshaus.

„Es ist schon eine schwierige Entscheidung“, sagt Natalie Denell über den Entschluss der Betriebsaufgabe. Ihr Ehemann Steven Denell möchte weiterhin der Gastronomie treu bleiben – dann aber im Angestelltenverhältnis.