Die Arbeiten zwischen der Kreuzung Hauptstraße/Lahauser Straße und der Kreuzung Kirchweyher Straße/Südumgehung Dreye haben am Donnerstag begonnen. (Maike Plaggenborg)

Tempo 40 statt 50: Für die Straßen Hauptstraße, Ruschkamp und Kirchweyher Straße (L 334 und L 335) im Bereich zwischen der Kreuzung Hauptstraße/Lahauser Straße und der Kreuzung Kirchweyher Straße/Südumgehung Dreye stehen kurzfristig dringend notwendige Reparaturarbeiten an. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) über die Gemeinde Weyhe mit.

Dabei ist bereits am Donnerstag Rollsplitt auf die Fahrbahn aufgebracht worden, um Risse und andere Schadstellen zu versiegeln – zeitlich angelegt auf einen Tag. Der Zweck: Es sollen das Eindringen von Wasser in die Fahrbahn verhindert und dadurch entstehende Schäden vermieden werden. Im Anschluss bleibt eine Geschwindigkeitsbeschränkung.

Vorab angekündigt war, dass die Arbeiten innerhalb eines Tages abgeschlossen werden sollten, schließlich einen Tag früher als angekündigt, am besagten Donnerstag also. Wie Uwe Schindler, Leiter der NLSTBV auf Nachfrage mitteilte, ist es möglich, dass Restarbeiten in Abhängigkeit von möglichen Regenfällen noch am Freitag fortgesetzt werden müssen. Eine Sperrung ist dafür nicht notwendig und größere Verkehrsbehinderungen damit nicht zu erwarten, weil die auftragenden Fahrzeuge überholt werden können.

Im Zuge der Reparaturarbeiten ist es jedoch erforderlich, die auf dieser Strecke zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 40 Kilometern pro Stunde zu beschränken, um einerseits die Wirksamkeit der Reparaturarbeiten nicht zu gefährden, da bei höheren Geschwindigkeiten der Rollsplitt nicht auf der Fahrbahn verbleiben würde. Andererseits wird so die Verkehrssicherheit gewährleistet. Die Geschwindigkeitsbeschränkung wird voraussichtlich für mindestens drei Wochen erforderlich sein, teilte die Straßenbaubehörde der Gemeinde weiter mit.

Parallel finden zwar bereits Sanierungen an der Straße Im Mühlengrunde (L 334) und im späteren Verlauf auch an der Kirchweyher Straße statt. Da jedoch ein Großteil des sonst über diese Strecke fahrenden Verkehrs der offiziellen Umleitungsstrecke über K 118 und L 331 folgt, ist das Verkehrsaufkommen im Vergleich sehr gering, sodass durch die jetzige Maßnahme deutlich weniger Verkehrsteilnehmer betroffen sind.