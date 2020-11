Die Polizei löste mehrere Partys und Zusammenkünfte auf (Symbolbild). (Björn Hake)

Landkreis Diepholz. Auch an diesem Wochenende hat die Polizei im Landkreis Diepholz wieder mehrere Verstöße gegen die derzeit geltenden Corona-Regeln registriert und musste bei mehreren Einsätzen tätig werden. So wurden am Sonnabend etwa gegen 15 sowie gegen 22.20 Uhr auf einer Geburtstagsparty sowie einer Balkonfete in Barnstorf jeweils mehr als zehn Personen angetroffen. Die Polizei löste die beiden Feiern auf und sprach jeweils Platzverweise aus.

Auch in Bassum und Stuhr wurden am Sonnabendabend jeweils Partys aufgelöst, heißt es im Bericht der Polizei. In beiden betroffenen Wohnungen feierten mehrere Menschen, ohne die Abstände einzuhalten oder eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Betroffenen waren laut Polizei teilweise auch sehr uneinsichtig, was wohl auch an dem genossenen Alkohol gelegen hat. In Bruchhausen-Vilsen trafen Einsatzkräfte außerdem nachts gegen 1.45 Uhr mehrere Personen an, die mit Softair-Waffen auf Verkehrsschilder schossen. Die Polizei unterband die Aktion. Auch dabei fehlte der Abstand zwischen den Beteiligten. Die Anzahl der Personen und auch der fehlende Mund-Nasen-Schutz führten in diesem Fall ebenso zu Platzverweisen.

Mit Blick auf die Verstöße appellierte die Polizei auch noch einmal an alle, sich an die geltenden Corona-Hygieneregeln zu halten. Insbesondere bei Treffen in privaten Wohnungen und im häuslichen Umfeld müssen die Anzahl der Personen sowie bei mehreren Anwesenden auch die Abstandsregeln und das Tragen von Mund-Nasen-Schutzen beachtet werden. Auch in der nächsten Zeit will die Polizei daher weiterhin die Einhaltung der Regeln kontrollieren.