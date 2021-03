Der 32-Jährige aus Cloppenburg musste sich vor dem Landgericht Verden verantworten (Symbolbild). (Björn Hake)

Verden/Landkreis Diepholz. Die im vergangenen August vom Amtsgericht Diepholz verhängte Geldstrafe von 900 Euro wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hatte der einschlägig vorbelastete Angeklagte stillschweigend hingenommen. Es hätte damals schon teurer kommen können, das war ihm klar. Weil die Staatsanwaltschaft aber nicht Stille bewahrte, sondern das Urteil anfocht, musste der 32-Jährige jetzt vor dem Verdener Landgericht erscheinen. Dort schenkte man seiner fadenscheinigen Geschichte vom angeblich regulär in Bulgarien erlangten Führerschein keinerlei Glauben.

Wie von der Anklagebehörde beantragt, so erkannte die 5. kleine Strafkammer auf vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis und obendrein auf Urkundenfälschung. Denn der Führerschein, den der Cloppenburger der Polizei bei einer Kontrolle Anfang 2020 in der Gemeinde Wetschen im Landkreis Diepholz präsentiert hatte, war eindeutig ein gefälschtes Dokument. Während das Amtsgericht befunden hatte, dem Mann seien Einlassung und Rechtfertigkeit letztlich nicht zu widerlegen, verwies das Berufungsgericht die Behauptungen rund um den bulgarischen Führerschein rigoros ins Reich der Fantasie.

Es hätten sich viel zu viele Ungereimtheiten ergeben, hieß es in der Urteilsbegründung, die Angaben passten hinten und vorne nicht zusammen. Dem Angeklagten sei bewusst gewesen, dass er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte und der „vielleicht irgendwo gekaufte Führerschein eine Totalfälschung war“. Der Mann hatte auch diesmal wieder beteuert, 2005/2006 etwa sechs Monate bei einem Bekannten in Bulgarien verbracht und in der Hauptstadt Sofia eine Fahrschule besucht und ordnungsgemäß Prüfungen (Klassen A und B) abgelegt zu haben. „Etwa 800 Euro“ habe er unterm Strich bezahlt.

Auf diesen „legal erworbenen“ Führerschein habe er sich auch verlassen, nachdem ihm die deutsche Fahrlizenz entzogen worden war. Sich nach Ablauf der Sperrfrist eine neue zu bemühen, sei ihm wegen Geldmangels nicht möglich gewesen. Das Märchen sollte noch merkwürdiger werden. 2010 habe er den bulgarischen Führerschein leider verloren, aber über besagten Bekannten sofort um Ersatz nachgesucht. Bei der Gelegenheit habe er gleich noch eine Erweiterung um die Klasse BE auf die Reihe bringen wollen, gab der sichtlich nervöse Mann zum Besten. Doch wieder will es ihm in der Folgezeit an den nötigen Finanzen gefehlt haben. Sich den neuen Fahrausweis zu beschaffen, das sei ihm erst 2012 gelungen.

Das tückische Kärtchen lag dem Gericht vor, es trägt ein Ausstellungsdatum von August 2010. Der fünffache Vater konnte nun noch von Glück sagen, dass das Gericht die Geldstrafe nicht so hoch bemaß, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert: Statt 180 Tagessätzen à 30 Euro wurden 150 à 10 Euro festgesetzt.