Zwischen Stuhr und Groß Ippener ist ein Gefahrguttransporter verunglückt. (Nonstop News)

Die Autobahn 1 bleibt zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransport am frühen Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Osnabrück voraussichtlich noch bis Freitagmittag voll gesperrt. Auch im Laufe der Bergungsarbeiten sei Teer auf die Straße gelaufen, erläuterte eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend den Grund.

Der 45-jährige Fahrer des Gefahrguttransporters war nach Mitteilung der Polizei wohl wegen eines Fahrfehlers gegen drei Uhr von der Fahrbahn abgekommen. Der mit flüssigem Bitumen beladene Sattelzug stürzte auf die Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Neben Dieselkraftstoff trat ein Teil der circa 22 Tonnen Bitumen durch ein Leck im Tank aus und verhärtete auf der Fahrbahn. Insgesamt sei von einer Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich auszugehen, so die Polizei. Auch die Feuerwehren Groß Mackenstedt, Groß Ippener und Harpstedt waren vor Ort sowie die Gefahrgutstaffel Nord aus Syke und der Einsatzleitwagen aus Fahrenhorst.

++ Dieser Artikel wurde um 18.45 Uhr aktualisiert ++