Die Feuerwehr musste die eingeschlossenen Personen aus dem Aufzug befreien. (Feuerwehr Stuhr)

Aus dem Aufzug des Parkhauses an der Henleinstraße in Brinkum-Nord mussten am Sonnabend mehrere Personen befreit werden. Die Feuerwehr Brinkum wurde laut Sprecher Christian Meinen gegen 14 Uhr gerufen, weil sich die Türen aufgrund eines Defektes nicht mehr automatisch geöffnet hatten.

Wie lange die Leute in dem Fahrstuhl ausharren mussten, ist nicht genau bekannt. Nach 30 Minuten war der Einsatz jedenfalls wieder beendet.